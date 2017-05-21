Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в Россию

21 мая. ПРАВМИР. Мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули итальянский город Бари, доставлены в Москву.

Верующие московских приходов собрались в аэропорту Внуково, чтобы встретить святыню. У некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя. Собравшиеся читают молитвы и акафисты святому, сообщает РИА «Новости».

На летном поле мощи святителя Николая Чудотворца встречает рота почетного караула и духовенство. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.

Мощи будут принесены в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя сегодня в 18.00. В храме будет совершено всенощное бдение. После богослужения молящиеся смогут поклониться святыне.

Праздничное богослужение и встречу мощей в Храме Христа Спасителя возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.