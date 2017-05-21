Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в Россию

Верующие московских приходов собрались в аэропорту Внуково, чтобы встретить святыню. У некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя. Собравшиеся читают молитвы и акафисты святому, сообщает РИА «Новости».
На летном поле мощи святителя Николая Чудотворца встречает рота почетного караула и духовенство. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.
Мощи будут принесены в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя сегодня в 18.00. В храме будет совершено всенощное бдение. После богослужения молящиеся смогут поклониться святыне.
Праздничное богослужение и встречу мощей в Храме Христа Спасителя возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Часть мощей Николая Чудотворца, хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года. До этого за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.
С 22 мая по 12 июля мощи святителя будут доступны для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя.
Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 14.00 до 21.00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (встать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма).
С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.
Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.