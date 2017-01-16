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Красноярская епархия изучит письмо отстраненного священника с жалобами на поборы

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16 января. ПРАВМИР. Красноярская епархия расследует конфликт по поводу церковных денежных сборов, в который оказались вовлечены два священника.
Красноярская епархия изучит письмо отстраненного священника с жалобами на поборы
Фото: karatuz.prihod.ru

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон месяц назад освободил священника Виктора Пасечнюка от должности настоятеля Петропавловского храма в селе Каратузское и назначил штатным священником этого храма.

После этого Виктор Пасечнюк направил на имя митрополита Пантелеимона письмо, в котором рассказал, что служил в Каратузском с 1995 года и восстановил храм из руин, а причиной его смещения якобы стало то, что он не смог собрать 150 тысяч рублей ко дню рождения архиерея.

Отец Виктор обвинил главу Минусинского благочиния протоиерея Евгения Нещерета в том, что тот «систематически и методично разоряет каратузский (да и не только каратузский) приход непомерными финансовыми требованиями, которые несоизмеримы с реальными возможностями».

Глава епархиальной пресс-службы Андрей Скворцов, в свою очередь, сообщил, что решение освободить священника от должности было принято «ввиду многочисленных фактов ненадлежащего исполнения им обязанностей настоятеля, отсутствия должного участия в жизни поселения и района, отказа от сотрудничества с органами муниципальной власти, учреждениями культуры и образования, казачьими объединениями», передает Интерфакс.

По словам Скворцова, Петропавловская церковь, возведенная в середине XIX века и разрушенная в советские годы так и не была отремонтирована и отреставрирована, несмотря на делавшиеся для этого пожертвования.

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