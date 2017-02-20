Крестный ход: кто был в толпе у Исаакиевского

Никто пока точно не подсчитал количество человек на Божественной литургии в Исаакиевском соборе 19 февраля. Оценки очевидцев отличаются в несколько раз: по сообщению МВД на шествие собралось около 8 тысяч человек, епархия насчитала 10-12 тысяч. Ясно только, что служба и крестный ход по ощущениям воспринимались как точка в затянувшемся споре о передаче храма.

Дети, казаки и православные мотоциклисты

На улице с утра дождь с мокрым снегом, но те, кто хотел идти в начале крестного хода, как и журналисты, около часа дежурили у дверей собора. Такого количества молящихся внутри Исаакий, конечно, не видел давно. При этом передвигаться среди людей можно свободно — никакой давки.

Также, несмотря на День православной молодежи и подъехавшие к началу службы автобусы с юными семинаристами, большую часть посетителей составили люди средних лет. Не считая детей с родителями, самыми молодыми кажутся люди в камуфляже с разными шевронами, участники боевых действий на Донбассе.

Других людей в форме также достаточно: казаки, патриотические организации. Ходят слухи о том, что движение «Сорок сороков» готовит некие провокационные акции, но ничего не видно, хотя некоторые люди напряжены.

Прихожанка спрашивает молодых людей в военизированной одежде с нашивками:

– Ребята, вы кто?

– Мы — православные мотоциклисты.

– Смотрите, ведите себя хорошо!

“Крестный ход – не место для политики и пиара”

Когда начинается проповедь архиепископа Петергофского Амвросия, все стихает, только голос владыки, усиленный микрофонами, разносится под сводами собора:

– Мы хотим выиграть политически и социально, судим о поступках других людей, делим их на своих и чужих. Но смотрите, чтобы ваше знание и ваша свобода не стали причиной падения ваших братьев. Помните, что не безбожники распяли Христа, а те, кто много знал, много молился, но не узнал живого Бога. Знание ничего не значит без любви, а любовь строит церковь, вопреки индивидуальному опыту каждого соединяет нас. Сегодня мы разделяемы разногласиями о статусе собора, но понимаем переживания обеих сторон. Главное в этом споре — не оскорбить и не унизить своего ближнего, спор не должен перерасти в ненависть. У Бога нет врагов, мы все его дети. И христианин должен бояться соблазнить ближнего своей «правильной» верой — ведь за этого ближнего, каким бы он ни был, Христос тоже умер на кресте.

Архиепископ отдельно обратился к молодежи.

– Вам предстоит жить в мире будущего, не похожем на мир сегодняшний. От вас зависит, каким будет общество, справится ли оно с негативным опытом прошлого. Относитесь ко всем с одинаковой благожелательностью, умейте прощать. Помните, что Бог — среди голодных, больных, в хосписах, в темницах, в домах престарелых. Христианство не в том, чтобы высокомерно бросить милостыню, а в том, чтобы увидеть человека в каждом заключенном, калеке, нищем на ступенях храма.

В заключение своей проповеди владыка Амвросий поблагодарил сотрудников музея «Исаакиевский собор» за многолетнее тесное сотрудничество с Церковью, работы по кропотливому сохранению и восстановлению храмовых интерьеров, осуществление грандиозных совместных с Церковью проектов, включая литургии с древними песнопениями и специальные службы на разных языках.

– Я хочу попросить прощения за всех, кто был несдержан в последние дни, недостойно высказывался о людях и, думая, что защищает церковь, вредил ближнему. Крестный ход не место для политики и пиара. Пройдем его со смирением, молясь, чтобы Христос исцелил наши сердца от разделения.

“Крепко держи православную веру, как икону”

После этих слов тысячи человек крестным ходом вышли на улицу, под снегопад и пасмурное небо. Не сразу, на половине пути колонны начинают звонить колокола. Акустика у стен собора такова, что не сразу понятно, откуда доносится перезвон.

– Где звонят?

– Как будто отовсюду звук идет, как будто с неба, – восторженно переговариваются в толпе.

Люди идут по щиколотку в снегу, крестный ход практически опоясывает собор, и пения становится не слышно. Над шествием видны хоругви, знамя некой казачьей дружины, два «имперских» триколора. Многие участники хода держат иконки или белые розы, которые в какой-то момент раздавали у храмовых дверей.

На ступенях собора стоит мальчик лет восьми с большой иконой Цесаревича Алексея в руках. К нему подходит мужчина:

– Ты молодец, очень большой молодец. Когда ты вырастешь, вспомнишь, как стоял здесь, и это тебе поможет. Крепко держи православную веру, как эту икону, никогда не отпускай.

Сказав это, он низко склоняется перед мальчиком и целует икону.

Ближе ко входу после окончания службы стоят молодые люди с планшетами. Они собирают подписи за законодательный запрет абортов. Еще одна девушка просит подписать петицию против фильма «Матильда». Она говорит, что пришла сегодня в Исаакий не за этим, но встретила своих друзей, которые попросили помочь. Узнав, что беседует с журналистом, девушка отказывается назвать свое имя и обвиняет всю прессу в лукавстве и обмане.

Людей волнуют не налоги, а бесплатный вход

Николай живет в Невском районе, до Исаакиевского собора ему добираться далеко, но пропустить крестный ход он не мог.

– Очень радостно, что впервые такое событие, такое множество людей вышло, несмотря на ветер и снег. Что ждет храм теперь? Некоторые говорят, что запустение, а я уверен, только возрождение. У церкви сегодня есть деньги на все: посмотрите хоть, сколько открывается новых храмов. И вспомните о возвращенном Церкви Казанском соборе. Теперь перед этим собором прекрасный сад, а раньше на этом месте было прибежище наркоманов.

Лариса с подругой живет в Петербурге, но пришла в Исаакий впервые, причем не зная о масштабах готовящейся литургии и проведении крестного хода. Женщины получили по белой розе и, кажется, немножко оглушены роскошью собора или размахом службы.

– Конечно, я рада, что храм опять стал храмом. Нельзя даже сказать, что это справедливость, просто все всегда возвращается на круги своя, – заключает Лариса.

Между тем, не только она оказалась в Исаакиевском соборе сегодня первый раз.

Молодые люди в форме опасливо подходят к Александро-Невскому приделу, где начинается панихида о павших в военных конфликтах.

– Нам можно сюда проходить?

– Нас не пустят!

– Может быть, там вообще выход?

Молодая семья — муж, жена и девочка в коляске — добродушно улыбаются собравшимся. Они уже устали давать интервью, потому что все пресса, привлеченная образом красивых православных родителей, хочет беседовать именно с ними. Зато Светлана, постоянная прихожанка Исаакия, сама ищет повода поговорить.

– Конечно, противники передачи храма, которых беспокоит отчисление денег из музея в казну, лукавят. Я не верю, что эти налоги волнуют обычного человека, он сам все равно никогда этих миллионов не видел. Его зато должно волновать, что теперь в собор будет бесплатный вход. Вот вы, что лично вы думаете об этой ситуации? Вы выглядите как человек не определившийся. Может быть, теперь вы будете бывать здесь чаще, и сами придете к твердой точке зрения.

Вскоре после литургии в Исаакиевском соборе выключает верхний свет. Фигуры оставшихся людей в полумраке выглядят нерешительно, их лица обращены к освещенному иконостасу главного алтаря, а из левого придела продолжает доноситься заупокойное пение.

Фото Сергея Петрова