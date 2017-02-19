О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Крестный ход вокруг Исаакиевского собора собрал около 8 тысяч человек

|
В крестном ходе вокруг Исаакиевского собора приняли участие около 8 тысяч человек.
Крестный ход вокруг Исаакиевского собора собрал около 8 тысяч человек
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По сообщению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, крестный ход в честь Дня православной молодежи прошел без инцидентов.

Шествие продолжалось около часа, участвовавшие в богослужении дети и молодежь из воскресных школ и православных гимназий города подарили цветы сотрудникам Государственного музея-памятника “Исаакиевский собор”, сообщает ТАСС.

По оценкам Санкт-Петербургской епархии, крестный ход собрал от 10 до 12 тысяч участников.

Крестному ходу предшествовала архиерейская литургия, которую возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии, архиепископ Петергофский Амвросий.
Он подчеркнул в своей проповеди, что верующие собрались в Исаакии именно ради молодых людей и их праздника и назвал дискуссии о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Церкви “нормальным явлением”.
“Главное в этом, чтобы спор не перерастал в противостояние, во вражду, в ненависть, – подчеркнул он. – Храм – не арена для политической битвы”, – заявил архиепископ.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Благотворительный фонд
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
71% собрано / 43314 руб. осталось
Ремиссия для Юлии Гриценко
Ремиссия для Юлии Гриценко
89% собрано / 27100 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Петербурге проходит крестный ход в честь Дня православной молодежи
Новостная служба "Православие и мир"

В начале колонны идут дети с белыми розами в сопровождении родителей.

"
Митрополит Иларион: Богоборчество ведет к ошибкам в общественной и политической жизни
Новостная служба "Православие и мир"

В заключение митрополит Иларион заявил, что Церковь на протяжении столетий была и всегда будет со своей паствой.

"
Церковь чтит память священномученика Василия Надеждина
Новостная служба "Православие и мир"

В бараке его поместили на место заключенного, заболевшего сыпным тифом, и вскоре он тоже заболел.

Все статьи автора
Статьи Дня
“Папка с мамкой сидели, брат сидел, так что Бог – это прокурор”
Священник Сергий Круглов

Как мы придумываем Бога по своему образу и подобию

Священник Андрей Мизюк: Мы носим в себе суд как радиацию
Священник Андрей Мизюк

Чтобы не спастись, надо очень сильно этого захотеть

Протоиерей Георгий Завершинский: «Одиночество – это привилегия»
Анна Голубицкая

И лучшее состояние, в котором можно отозваться на призыв Творца

самое читаемое

«Не позорьте оступившихся священников на весь интернет»13,477

«Моя мечта – когда-либо жениться на Алисе Г…»7,299

«Кто не спрятался, я не виноват»: приемные родители прячутся, опека водит6,792

Протоиерей Георгий Завершинский: «Одиночество – это привилегия»6,028

Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?5,960

Пять византийских икон, ради которых стоит идти в Третьяковку5,515

Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора3,330

Медицинская помощь стала менее доступной для стариков – СМИ3,264

Патриарх Кирилл ответил на критику передачи Исаакия Церкви2,294

Что в Эрмитаже не покажут? (тест)2,139

лучшие авторы

Новостная служба21,494

Оксана Головко13,493

Сергей Фирсов7,318

Тамара Амелина6,804

Анна Голубицкая6,054

Протоиерей Андрей Ефанов5,967

Алексей Лидов5,523

Святейший Патриарх Кирилл3,336

Редакция портала "Православие и мир"2,146

Алексей Паевский2,095

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть