Крестный ход вокруг Исаакиевского собора собрал около 8 тысяч человек

По сообщению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, крестный ход в честь Дня православной молодежи прошел без инцидентов.

Шествие продолжалось около часа, участвовавшие в богослужении дети и молодежь из воскресных школ и православных гимназий города подарили цветы сотрудникам Государственного музея-памятника “Исаакиевский собор”, сообщает ТАСС.

По оценкам Санкт-Петербургской епархии, крестный ход собрал от 10 до 12 тысяч участников.

Крестному ходу предшествовала архиерейская литургия, которую возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии, архиепископ Петергофский Амвросий.

Он подчеркнул в своей проповеди, что верующие собрались в Исаакии именно ради молодых людей и их праздника и назвал дискуссии о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Церкви “нормальным явлением”.