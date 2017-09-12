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Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась показывать «Матильду»

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12 сентября. ПРАВМИР. Крупнейшая сеть кинотеатров в России – объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» – не будет демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».
Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась показывать «Матильду»
Фото: ТАСС

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя “Матильда”, произошедшими в последние дни в различных городах России и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенной сети “Синема Парк” и “Формула кино” приняло решение отказаться от показа картины», – говорится в сообщении киносети, которое цитирует Интерфакс.

В компании заявили, что решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма.

«”Синема Парк” и “Формула Кино” по-прежнему остаются вне вопросов политики и религии», – заверили в компании.

Гендиректор компании Роман Линин сообщил, что возникший резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, «но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете».

Объединенная сеть владеет 213 кинозалами в Москве, 130 в Петербурге, а также 75 кинотеатрами в 28 городах России.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Накануне председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей.

«Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — сказал он.

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