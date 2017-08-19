Крупнейший в истории астероид летит к Земле

“Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence пройдет 1 сентября, все они были меньше. Florence — самый большой астероид, который подойдет к Земле так близко, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов”, — отметил Пол Ходас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (США).