Крупнейший в истории астероид летит к Земле

По данным американского космического агентства, астероид Florence размером 4,4 километров 1 сентября 2017 года приблизится к Земле на семь миллионов километров, сообщает РИА Новости.
“Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence пройдет 1 сентября, все они были меньше. Florence — самый большой астероид, который подойдет к Земле так близко, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов”, — отметил Пол Ходас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (США).