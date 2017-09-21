Крупный пожар произошел в гостинице в Ростове-на-Дону (видео)

21 сентября. ПРАВМИР. В 10-этажном здании гостиницы в центре Ростова-на-Дону произошел пожар. Известно о как минимум двух погибших.

Один из погибших – администратор гостиницы, сообщает Интерфакс.

Пожар в гостинице возник днем в четверг. В 15:15 сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 840 кв. метров, он распространился по всей площади фасада.

Из гостиницы и близлежащего пятиэтажного дома эвакуировали около 100 человек. Огнем повреждены пять легковых автомобилей, стоящих рядом с домом.

21 августа пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Огонь, который удалось потушить лишь через сутки, уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 – жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.

20 сентября в городе произошел еще один крупный пожар. Сгорели три жилых дома общей площадью 250 квадратных метров.