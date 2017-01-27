Крымчанин спас трех детей из горящего дома

27 января. ПРАВМИР. Житель крымского села Долиновка Виталий Харламов спас троих детей из горящего дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

Как рассказал Виталий Харламов, он увидел сильное задымление соседского дома. На его зов никто не откликался. Виталий решил убедиться в том, что в здании никого нет.

«Зайдя в комнату наполненную густым черным дымом, мужчина обнаружил маленьких детей, которые на момент пожара спали на диване. Не теряя ни секунды, молодой человек по очереди вынес 3-х детей из огня. В это же время к месту ЧП прибыли огнеборцы», – сообщает МЧС.

Спасенные малыши 2-х, 3-х и 5-ти лет были переданы сотрудникам «скорой помощи». Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

«Хорошо что на нашей земле существуют такие люди как Виталий Харламов, который рискуя собственной жизнью, не побоялся войти в горящее здание и спас жизни маленьких детей. Он по праву является «героем нашего времени», ведь если бы не Виталий, последствия могли бы быть непоправимыми, однако ничто не остановило молодого человека перед подвигом во спасение человеческих жизней, это дорого стоит», – сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

«Уверен, что его мужественный поступок будет служить для всех примером гражданского долга, бескорыстной помощи людям, оказавшимся в беде, простого человеческого понимая, эталоном нравственных принципов и этнических норм», – добавил Шахов.

Пожарным удалось вовремя справиться с огнем и не допустить его распространения на соседние постройки.