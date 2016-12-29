Ксения Симонова сняла новогодний «снежный» фильм (+видео)

29 декабря. ПРАВМИР. Художница Ксения Симонова опубликовала «снежный» фильм «С Новым годом!».

Это анимационная работа, выполненная не в традиционной для художницы технике песочной анимации, а нарисованная снегом. Музыку к этому фильму написал талантливый музыкант из Киргизии Асхат Норузбаев.

«Это экспериментальная техника, над освоением которой я работала в течение последнего времени. Можно сказать, что сбылась моя мечта — рисовать снегом, — говорит Ксения Симонова. — Признаюсь, на данный момент эта техника увлекла меня полностью, она позволяет раскрыть мою снежную душу. Она полна зимнего, в сущности — это живопись зимы, моего любимого времени года».

«Мне очень понравилась песня “Волшебная неделя декабря”, написанная Асхатом Норузбаевым, я под нее хотела бы встретить Новый год — такое легкое, светлое настроение», — отмечает она.

«Дорогие Друзья, я желаю Вам встретить это новое Время счастливыми. Что бы ни происходило, пожалуйста, найдите в себе силы выдохнуть — снять с плеч Ваши ранцы — воинов, путешественников, тружеников — кого угодно. Сбросьте ранец — он никуда не денется, спокойно полежит под ёлкой до тех пор, пока Вы о нём не вспомните. Расправьте плечи, потянитесь вверх… выше, выше… чувствуете? Да, это звезда. Берите её — не важно, с потолка или из Космоса. Берите и загляните в середину. Внутри каждой из звёзд есть… зеркало. И оно должно отразить Ваше счастливое лицо. С Новым Годом! Ура!», — написала Ксеняи Симонова.