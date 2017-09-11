Куба и Флорида после “Ирмы” – что сделал ураган (фото, видео)

Деловой район “Брикелл” в Майами
Курортный город Варадеро на Кубе во время урагана
Деловой район “Брикелл” в Майами
Курортный город Варадеро на Кубе во время урагана
Рассказ жителя Майами-Бич
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