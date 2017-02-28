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Кудрин сообщил о росте спроса на креативность

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28 февраля. ПРАВМИР. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что через пять лет на первый план в мире выйдут профессии, сочетающие в себе креативный подход и умение использовать новые технические разработки.
Кудрин сообщил о росте спроса на креативность

«В результате технического прогресса высвободится большое количество людей. Чем они будут заниматься? Креативная индустрия ответит на этот вопрос. Нужно заниматься менее рутинными, тяжелыми работами, а переходить к более творческим профессиям», – цитирует Кудрина Интерфакс.

Свою мысль он проиллюстрировал исследованиями, которые были представлены на недавнем Давосском форуме. «На этом форуме был проведен прогноз навыков (skills), которые понадобятся человеку в 2020 году по сравнению с 2015 годом. Так вот, в позапрошлом году первые три места занимали умение комплексно решать проблемы, координация с другими людьми, а также человеческий менеджмент. Между тем в 2020 году, согласно прогнозу, на первом месте останется способность комплексно решать проблемы, однако на второе место выйдет критическое мышление, а третью строчку займет креативность», – отметил глава совета ЦСР.

«Мы видим, что мир меняется на глазах, буквально в течение пяти лет изменятся требования к основным навыкам в той или иной профессии», – подчеркнул Кудрин, добавив, что этот (креативный) сектор будет расти, прежде всего, в городах.

По словам ученого, в российских университетах необходимо существенно активизировать подготовку специалистов по профессиям, которые соединили бы в себе креативность и умение использовать новые технические возможности.

«Это должны быть совместные междисциплинарные программы», – отметил Кудрин. Он напомнил слова основателя Apple Стива Джобса о том, что успех его компании на 30% обусловлен инженерной и математической мыслью, остальное – «гуманитарные навыки людей, которые могут посмотреть за грань узкой специализации, создать новый дизайн, предсказать потребности человека».

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