Кулич, который всегда получается (+фото)

Для опары:
85 г муки
6 г сухих дрожжей
40 г теплой воды или молока (температура должна быть ниже 40 градусов)
Для первого замеса:
260 г муки
70 г сливочного масла комнатной температуры
85 г сахара
2 яйца
160 г теплой воды или молока
Для второго замеса:
70 г муки
25 г сливочного масла комнатной температуры
2 яйца
100 г изюма
2 ч.л. ванильного сахара
Сначала нужно приготовить опару: смешиваем до однородной консистенции дрожжи с теплой жидкостью и даем настояться 3-5 минут. Добавляем муку и вымешиваем гладкое и плотное тесто.
Тесто нужно положить в миску, накрыть пленкой и убрать в теплое место на 1,5-2 часа. За это время объем теста должен увеличиться примерно вдвое.
Когда подошла опара, приступаем к первому замесу теста. Добавить в подошедшую опару теплую жидкость (воду или молоко) и муку, и смешать миксером или руками. Тесто должно получиться менее плотным, чем в первый раз, но гладким и эластичным.
Теперь подмешиваем яйца и сливочное масло до однородной консистенции.
После этого нужно накрыть массу пленкой и убрать в теплое место примерно на 2 часа (за это время объем теста должен увеличиться вдвое).
После того, как тесто подойдет, приступим ко второму замесу.
Добавить в поднявшееся тесто все ингредиенты для второго замеса и перемешать миксером до однородности. После этого нужно снова накрыть пленкой и убрать на 2 часа.
Когда тесто увеличится в объеме, можно раскладывать его по формам.
В форму для кулича выкладываем тесто до одной третьей высоты. После этого ставим формы на час под полотенце.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 40 минут, в зависимости от размера формы. Готовность можно проверять деревянной шпажкой.
Готовый и остывший кулич покрыть глазурью.