Кулич, который всегда получается (+фото)

Для опары:

85 г муки

6 г сухих дрожжей

40 г теплой воды или молока (температура должна быть ниже 40 градусов)

Для первого замеса:

260 г муки

70 г сливочного масла комнатной температуры

85 г сахара

2 яйца

160 г теплой воды или молока

Для второго замеса:

70 г муки

25 г сливочного масла комнатной температуры

2 яйца

100 г изюма

2 ч.л. ванильного сахара

Сначала нужно приготовить опару: смешиваем до однородной консистенции дрожжи с теплой жидкостью и даем настояться 3-5 минут. Добавляем муку и вымешиваем гладкое и плотное тесто.

Тесто нужно положить в миску, накрыть пленкой и убрать в теплое место на 1,5-2 часа. За это время объем теста должен увеличиться примерно вдвое.

Когда подошла опара, приступаем к первому замесу теста. Добавить в подошедшую опару теплую жидкость (воду или молоко) и муку, и смешать миксером или руками. Тесто должно получиться менее плотным, чем в первый раз, но гладким и эластичным.

Теперь подмешиваем яйца и сливочное масло до однородной консистенции.

После этого нужно накрыть массу пленкой и убрать в теплое место примерно на 2 часа (за это время объем теста должен увеличиться вдвое).

После того, как тесто подойдет, приступим ко второму замесу.

Добавить в поднявшееся тесто все ингредиенты для второго замеса и перемешать миксером до однородности. После этого нужно снова накрыть пленкой и убрать на 2 часа.

Когда тесто увеличится в объеме, можно раскладывать его по формам.

В форму для кулича выкладываем тесто до одной третьей высоты. После этого ставим формы на час под полотенце.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 40 минут, в зависимости от размера формы. Готовность можно проверять деревянной шпажкой.

Готовый и остывший кулич покрыть глазурью.