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Кулич, который всегда получается (+фото)

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Кулич, который всегда получается (+фото)
pictoday.ru

Для опары:

85 г муки
6 г сухих дрожжей
40 г теплой воды или молока (температура должна быть ниже 40 градусов)

Для первого замеса:

260 г муки
70 г сливочного масла комнатной температуры
85 г сахара
2 яйца
160 г теплой воды или молока

Для второго замеса:

70 г муки
25 г сливочного масла комнатной температуры
2 яйца
100 г изюма
2 ч.л. ванильного сахара

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Сначала нужно приготовить опару: смешиваем до однородной консистенции дрожжи с теплой жидкостью и даем настояться 3-5 минут. Добавляем муку и вымешиваем гладкое и плотное тесто.

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Тесто нужно положить в миску, накрыть пленкой и убрать в теплое место на 1,5-2 часа. За это время объем теста должен увеличиться примерно вдвое.

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Когда подошла опара, приступаем к первому замесу теста. Добавить в подошедшую опару теплую жидкость (воду или молоко) и муку, и смешать миксером или руками. Тесто должно получиться менее плотным, чем в первый раз, но гладким и эластичным.

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Теперь подмешиваем яйца и сливочное масло до однородной консистенции.

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После этого нужно накрыть массу пленкой и убрать в теплое место примерно на 2 часа (за это время объем теста должен увеличиться вдвое).

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После того, как тесто подойдет, приступим ко второму замесу.

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Добавить в поднявшееся тесто все ингредиенты для второго замеса и перемешать миксером до однородности. После этого нужно снова накрыть пленкой и убрать на 2 часа.

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Когда тесто увеличится в объеме, можно раскладывать его по формам.

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В форму для кулича выкладываем тесто до одной третьей высоты. После этого ставим формы на час под полотенце.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 40 минут, в зависимости от размера формы. Готовность можно проверять деревянной шпажкой.

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Готовый и остывший кулич покрыть глазурью.

 

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