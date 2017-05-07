Купальня расслабленного и трагедия Иерусалима

Путешествие в город, ушедший под землю.

Город, ушедший под землю

Тот, кто хоть раз в жизни присутствовал при совершении водосвятного молебна, слышали евангельский отрывок об иерусалимской купальне Вифезда, находящейся у Овечьих ворот в Иерусалиме.

Сегодня здесь можно увидеть город, ушедший под землю. Место купальни Вифезды – гигантский многоуровневый раскоп, на котором находятся нагромождения каменных конструкций разных веков. Поражает и глубина – до нижней точки на взгляд около пятнадцати метров.

У купальни было пять крытых ходов, в которых лежало “множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды”, ведь по временам на воду сходил Ангел Господень, “возмущал” ее и она приобретала целебные свойства, так что первый, кто влезал в водоем, исцелялся от своей болезни.

Само слово “Вифезда” означает “Дом милосердия”, что было связано с целительными свойствами местной воды.

Рассказом о чуде “возмущения воды” евангелист Иоанн предваряет историю об исцелении Христом тяжело больного, расслабленного человека, ждавшего исцеления тридцать восемь лет.

Именно это евангельское чтение мы слышим в храмах в Неделю о расслабленном, 3-ю после праздника Пасхи. Святитель Игнатий Брянчанинов, объясняя внутренний смысл новозаветных событий, пишет: “В помощь Слову Божию даны были Божии чудеса.” Чтобы современники Христа поняли и приняли духовные дары Спасителя, Господь к духовным дарам присоединяет дар исцеления телесных болезней, являя через это Свое Божество.

Уже невозможно представить ту купальню

Мы прошли через Овечьи, или Львиные ворота в Старый город. Слева после входа – один из пропускных пунктов на Храмовую гору, открытый только для мусульман. Чуть дальше, правее – вход на территорию католического комплекса храма Святой Анны.

Величественная аскетичная базилика была построена, согласно католическому преданию, на месте дома праведных Иоакима и Анны, где родилась Дева Мария.

В настоящее время место, где была расположена купальня, традиционно отождествляется с руинами около базилики Святой Анны.

Через хаос нагроможденных каменных конструкций проступают контуры прямоугольного пространства бассейна около 100 метров в длину и 60 в ширину.

Местами раскопки напоминают огромный слоеный каменный пирог.

Я так и не смог себе представить ту купальню, “пять притвор имущую”, в которой некогда лежали множество слепых, хромых, сухих, “чающих движения воды”, в ожидании Ангела Господня, сходящего на воду и возмущавшего ее. Я вглядывался в массивные каменные конструкции, широкие арки, толстые стены, но время изменило это место…

“Верхние этажи” купальни заняты голубками, чуть пониже – котики. Все что напоминает о купальне – большие лужи на глубине раскопа.

Краем глаза я заметил в лужах шевеление. Присмотрелся повнимательнее – так это же вездесущие воробьи, радующиеся редкой в этих местах водичке, оставшейся на дне раскопа после проливного декабрьского дождя.

Вот они, современные обитатели купальни, ожидающие редкого иерусалимского дождика, чтобы возрадоваться вместе с оживающей природой и почистить свои перышки.

Христиане вновь восстанавливали ее из руин

В этом удивительном месте наглядно видна трагическая история Иерусалима, города, в котором совершал Свое земное служение Богочеловек.

В самом низу раскопок – остатки древнееврейской купальни для мытья овец, приводимых для жертвоприношения в ветхозаветный храм. Над нею – римские бани, устроенные императором Адрианом, стремящемся к десакрализации христианских и ветхозаветных святынь. Еще выше – остатки большой трехнефной базилики, воздвигнутой христианами в первой трети V века. Как и все в Иерусалиме, она была разрушена персами в 614 году и восстановлена при наступлении мирных времен. После очередного разрушения Иерусалима в эпоху халифа Хакима в 1009 году руины византийской базилики были использованы крестоносцами как источник материалов при возведении дошедшей до нашего времени церкви праведной Анны, строительство которой происходило не позднее 1102 года. Так руины древнего храма послужили делу созидания новой христианской святыни.

Камни Вифезды вопиют о любви к святыне, о том как поколения христиан Святого града, возвращаясь на дорогое пепелище, снова и снова восстанавливали из небытия, из руин, место, ставшее одной из величайших святынь новозаветного времени.