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Куратор «группы смерти» арестован в Волгоградской области

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27 сентября. ПРАВМИР. Полицейские задержали куратора «группы смерти», подозреваемого к склонению к суициду 14-летней девочки из Тульской области.
Куратор «группы смерти» арестован в Волгоградской области

«Сотрудники Управления “К” МВД России совместно с коллегами отдела “К” УМВД России по Тульской области и отдела “К” ГУ МВД России по Волгоградской области задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили, что подозреваемым является 23-летний безработный житель Волгоградской области.

«Злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней», – отметила представитель МВД.

Подозреваемый арестован, по месту его проживания изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и USB-флешки, содержащие сведения, подтверждающие его причастность к склонению несовершеннолетней к суициду.

В Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ.

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