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Курение: какие ограничения коснутся граждан?

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Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию до 2022 года, сообщают Известия. В документе содержится запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.
Курение: какие ограничения коснутся граждан?
Фото: sovross.ru

Как сейчас ограничены курильщики?

Действующим законом установлен запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним.  Также запрещено курение в общественных местах и помещениях, реклама и демонстрация табачных изделий в новых фильмах, передачах и спектаклях.

В целях сокращения спроса на табачные изделия увеличивают акцизы на табачную продукцию. По данным Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эта мера является одной из самых действенных.

Что планируют изменить?

Новая концепция противодействия потреблению табака ужесточит эти меры. Предполагается полный запрет курения в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на остановках, у зданий торговых центров, и на расстоянии ближе 3 м от них. Запрет распространится на курение в любом помещении в присутствии детей и лиц, возражающих против курения табака.

Главным изменением может стать запрет на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Действуют ли меры против курения?

Да. По данным опроса ВЦИОМ доля курящих граждан в России в течение последних лет неуклонно сокращается: в настоящее время это 31% (минимум за семь лет) – с 41% в 2013 г.

57% граждан сообщают, что не курили никогда, а пачку и более в день выкуривают 17% (в 2013 г. – 24%).

56-55%  граждан курят только в разрешенных законом местах, при этом нарушителей «антитабачного закона» стало заметно меньше: с 42% в 2014 г. до 33% в 2016 г.

Что дадут нововведения?

Основная цель концепции — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%.  Разработчики предполагают, что невозможность приобрести табачные изделия для людей, которые на данный момент являются детьми, сохранит их независимость от табака на всю жизнь.

Таким образом планируется достичь минимального уровня потребления, полного запрета продажи табачных изделий, и отсутствия табака на рынке в целом.

Если концепцию одобрят, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

Кто придумывает меры против курения?

Комплекс мер определен в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Это международный договор, который вступил в силу в 2005 году и принят 180 странами.

В  конвенции используется подход, который нацелен на уменьшение спроса и предложения табачной продукции. Это меры по защите людей от табачного дыма, лечению от зависимости, информирование населения об опасности курения, борьбе с незаконной торговлей табаком, ценовые и налоговые меры, запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним, и другие.

Страны, принявшие эту конвенцию, постепенно выполняют обязательства по договору. В России в 2013 году был принят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Что будет, если нарушить закон?

За нарушение установленных в России запретов существуют различные административные штрафы. Для юридических и должностных лиц они более существенны.

Кроме того, у продавца конфискуют табачную продукцию в случае ее продажи несовершеннолетнему. А за рекламу и другое стимулирование курения инициатор расплатится еще и приостановлением деятельности на срок до 90 дней.

Электронная сигарета – то же курение?

В минувшем декабре в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается установить требования к электронным пароиспарителям (так называемым вейпам) и жидкостям для них. В частности, могут быть запрещены жидкости, содержащие никотин. Требования к их составу могут быть закреплены в отдельном нормативном акте.

На круглом столе, проведенном в Мосгордуме в ноябре 2016 года, эксперты рассказали, что жидкость для вейпинга в большинстве случаев содержит вещества, выделяющие при сгорании канцерогены, которые негативно влияют на здоровье человека.

По этой причине другой проект, находящийся на рассмотрении Госдумы, подразумевает приравнивание вейпинга к курению табака. Если он будет принят, электронные сигареты запретят использовать в общественных местах и продавать несовершеннолетним.

На сегодняшний день подростки могут свободно приобретать как сами электронные сигареты, так и жидкости к ним, так как законом это не запрещено.

Как повлиять на человека, который нарушает закон о курении?

  1. Удивительно, но иногда самой действенной оказывается вежливая просьба. Можно сослаться на на здоровье, присутствие детей и непереносимость дыма.
  2. Если это не помогло, можно разместить объявление о запрете курения с указанием нормы закона, запрещающего курить на лестничной площадке.
  3. В ответ на злостное нарушение можно вызывать участкового или полицию и написать соответствующее заявление.

Тем не менее, во многих случаях вопрос о контроле за соблюдением закона пока остается открытым.

Подготовила Ирина Якушева

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