Легойда: встреча Патриарха и Папы Римского способствовала защите христиан на Ближнем Востоке

9 февраля. ПРАВМИР. Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, которая состоялась в Гаване 12 февраля прошлого года, способствовала выстраиванию активного международного и межрелигиозного взаимодействия в деле защиты христиан на Ближнем Востоке.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе прошедшего 6 февраля в Вероне (Италия) мероприятия, посвященного годовщине встречи глав Церквей.

Гостями собрания стали более 500 человек, среди которых — представители православного и католического духовенства, городских властей, культурного сообщества, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

Со стороны Римско-Католической Церкви выступал архиепископ Паоло Пецци. Открыл встречу заместитель мэра Вероны.