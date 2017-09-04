Лекторий «Живое общение» приглашает поговорить о классической литературе

Лекторий Правмира «Живое общение» в новом сезоне запускает цикл лекций «Школьная классика для взрослых».

Самые лучшие преподаватели лучших московских школ и вузов будут в течение года рассказывать о самых значительных произведениях классической литературы: от «Евгения Онегина» до «Мастера и Маргариты».

А начнем мы 13 сентября с дискуссии двух ярчайших филологов и литературоведов Леонида Клейна и Михаила Павловца «Зачем перечитывать школьную классику?».

Журналист Ксения Кнорре Дмитриева обсудит с героями, надо ли возвращаться к школьной классике во взрослом возрасте, не устарела ли классическая литература в наши дни и зачем вообще современному человеку читать художественную литературу.

Подробности по ссылке: http://live-talk.ru/event/zachem-perechityivat-klassiku-posle-shkolyi/.