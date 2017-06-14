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Лекторий Правмира «Живое общение»: о важном без официоза

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Этой весной Правмир представил новый культурно-образовательный проект «Живое общение». Это пространство для тех, кто занимается самообразованием, интересуется непрофильными темами, кому интересно открывать в себе и окружающем мире что-то новое – через призму искусства, науки, другого человека.
Лекторий Правмира «Живое общение»: о важном без официоза

На площадке «Живого общения» за два месяца весны прошли как большие лекции по литературе и психологии, так и совсем камерные беседы о жизни, о том, с чем приходится сталкиваться ежедневно.

Официальная презентация лектория состоялась в начале лета, 5 июня, в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Впрочем, чего на презентации «Живого общения» точно не было, так это официоза. Зато был проливной дождь, слушатели, которые пришли на лекцию в разгар понедельника и лекторы с озябшими руками и горящими глазами. Презентация напоминала скорее дружескую встречу. Участники говорили о популярности публичных лекций и всеобщей тяге к самообразованию.

Пространство неакадемических образовательных лекториев, ставших популярными вновь несколько лет назад, продолжает расширяться. Мы идем на лекции по психологии, истории или квантовой физике и вместе со знаниями по отдельной теме или предмету дополнительно получаем новые представления о нашем мире. Один из главных бонусов публичной лекции сегодня – возможность расширить собственную картину мира, понять что-то новое о самих себе и о жизни.

Личность лектора, тема лекции, внимание и интерес слушателя – все это формирует живое информационное пространство, которое развивает сразу несколько направлений. После лекции о Чехове или Ахматовой начинаешь больше понимать не только про героев, но и про себя, и про тех, кто рядом.

Все это обсудили на презентации новой площадки Правмира те, кто хорошо знаком с форматом лектория: музыковед Марина Лебедь, писатель Артем Новиченков и редактор порталов «Матроны.ру» и «Тезис» Анастасия Храмутичева.

Теперь можно точно сказать, что тем для лекций, а значит, и поводов для встреч на площадке лектория «Живое общение» в новом сезоне – бесконечное множество. Поэтому давайте общаться!

За расписанием лектория «Живое общение» в новом сезоне можно следить в официальной группе лектория на Facebook или подписавшись на наши анонсы.

Фото: Сергей Щедрин

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