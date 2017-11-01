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Леонид Рошаль: Необходимо усилить уголовную ответственность за нападения на врачей

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1 ноября. ПРАВМИР. Леонид Рошаль обеспокоен участившимися нападениями на врачей.
Леонид Рошаль: Необходимо усилить уголовную ответственность за нападения на врачей
Фото: kremlin.ru

Вопрос ужесточения уголовной ответственности за нападения на медицинских работников глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Известный хирург обеспокоен тем, что за последний год количество нападений на врачей в отделениях и на сотрудников «скорой помощи» выросло в два раза, сообщает сайт президента России.

«В отличие от других специальностей, мы говорим о том, что страдаем не только мы, а страдают пациенты. Если на всю больницу один доктор, а его избили, кто будет оказывать помощь? Если в каком-то районе один доктор или фельдшер и он не может исполнять свои обязанности, кто будет исполнять?» – отметил Леонид Рошаль.

Президент Национальной медицинской палаты рассказал, что вопрос защиты врачебного медицинского сообщества и усиления уголовной ответственности за нападения на медработников в настоящее время прорабатывается им совместно с сенаторами Госдумы.

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