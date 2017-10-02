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Леонид Рошаль выступил против закона о возрастном цензе для главврачей

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2 октября. ПРАВМИР. Директор института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что закон о возрастном цензе для главных врачей и их заместителей может стать ударом по элите российского здравоохранения.
Леонид Рошаль выступил против закона о возрастном цензе для главврачей
Леонид Рошаль. Фото: РИА Новости

«Возрастной закон не совсем до конца продуман. Он в какой-то степени является ударом по элите российского здравоохранения», — сказал Рошаль на открытии конгресса трансплантологов, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что нужно дать директорам медицинских учреждений и институтов возможность представлять кандидатуры на замещение должностей.

«Затем, после начала работы, посмотреть – как справляется новый (руководитель), и дать возможность, если в течение года-двух увидят, что нет, не туда пошел, то ставить вопрос, чтобы менять руководителя», — добавил Рошаль.

Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет.

Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

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