Леонид Рошаль выступил против закона о возрастном цензе для главврачей

«Возрастной закон не совсем до конца продуман. Он в какой-то степени является ударом по элите российского здравоохранения», — сказал Рошаль на открытии конгресса трансплантологов, его цитирует РИА Новости.
Он отметил, что нужно дать директорам медицинских учреждений и институтов возможность представлять кандидатуры на замещение должностей.
«Затем, после начала работы, посмотреть – как справляется новый (руководитель), и дать возможность, если в течение года-двух увидят, что нет, не туда пошел, то ставить вопрос, чтобы менять руководителя», — добавил Рошаль.
Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет.
Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.