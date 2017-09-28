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Лидер «Христианского государства» был осужден за убийство соседки и разбой

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28 сентября. ПРАВМИР. Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин имеет судимость за убийство своей соседки в Норильске в 2002 году и разбой.
Лидер «Христианского государства» был осужден за убийство соседки и разбой
Фото: РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Красноярского края Наталью Мишанину.

В мае 2003 года Красноярский краевой суд приговорил Калинина к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство соседки и разбой, которые были совершены в Норильске в 2002 году.

«Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, и сообщил это двум знакомым наркоманам. Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла, только когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли. Задержали его в сентябре 2002 года. В мае 2003-го осудили на восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, в июне приговор вступил в законную силу, отбывал в Норильске», – сказала Мишанина.

Кроме того, в январе 2003 года Калинин был осужден на два года условно по статье за подделку документов.

«Во время отбывания наказания Калинин писал жалобу, что ему не доплачивают денег, северный коэффициент, которую оставили без удовлетворения», – добавила собеседница агентства.

Александр Калинин – уроженец города Грязи Липецкой области. Он и три его сподвижника по «Христианскому государству» арестованы по уголовным делам. Калинину вменяют статью «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения», а рядовым членам, в том числе брату Калинина, — поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда» и угрозами поджогов.

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