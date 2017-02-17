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Лингвалидол: Энологичная черепажка с гиппотитом

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Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.
Лингвалидол: Энологичная черепажка с гиппотитом

1. Плидка. Если есть шоколаДка, то должна быть и плиДка: это же логично! Вероятно, этой аналогией (к этому слову мы еще вернемся в этом выпуске) продиктовано такое написание. Хотя, конечно, никакой д там нет — есть т. Плитка-плиточка.  

2. Гиппотит. Заболевший гиппопотам. Помните мультфильм о бегемоте, который боялся уколов? Когда видишь такое написание этого слова, представляется именно этот герой. Но никакого отношения к бегемотам гиппотит не имеет. Это название болезни — гепатит. Происходит от латинского hepatis (печень).

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3. Энологичный. Не заглядывая в описание, попробуйте догадаться сами, что это означает. У меня получилось не сразу. Этот образец для нашей коллекции прислала читательница “Лингвалидола”, она обнаружила его на одном из форумов. Это не что иное, как прилагательное аналогичный. Только произведено оно, вероятно, не от слова аналог, а от слова энолог.  Кстати, это слово — не выдуманное. Энолог — это специалист по виноградникам и вину. Так что словосочетание энологичный случай приобретает особое значение.

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4. Констругтор. Конструктор, детали которого предназначены для обстругивания: кон-стругтор. Это идея для производителей обычных конструкторов — пишется это слово именно через к, а согласной г взяться просто неоткуда, ведь и по-английски глагол конструировать звучит как “констракт”.

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5. ЧерепажкаТут представляется нечто ужасное (простите) — черепашка на шпажке! Или — будем все-таки милосердны — придворная черепаха-паж в ярком костюме. На самом же деле это обычная черепашка. А возникает в том случае, если пишущий не знает правил чередования согласных: г обычно меняется на ж, а х — на ш. Черепаха — черепашка, шпага — шпажка, баклага — баклажка и так далее.

Принимайте “Лингвалидол” во время и не забывайте присылать свои находки по адресу lingvalidol@gmail.com

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