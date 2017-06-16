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Лингвалидол: Многояростный картедж по средствам

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Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.
Лингвалидол: Многояростный картедж по средствам

1. Картедж. Вероятно, вы гадаете, что это: коттедж, картридж для принтера или вообще что-то неизвестное. Ни то, ни другое, ни третье. Одна из читательниц рубрики «Лингвалидол» увидела в интернете объявление о свадебных кортежах. Да, это оно — слово «кортеж». Это слово происходит от итальянского corteggiare, что значит «ухаживать», а далее восходит к латинскому cohors «огороженное место, двор, толпа, вереница». Интересно, кстати, что от этого же слова — cohors — происходит и существительное «когорта». Так что кортеж и когорта — родственники.

2. По средствам (вместо посредством). Эту ошибку делают так часто, что она уже не кажется оригинальной. По средствам или не по средствам можно жить, а вот сделать что-то можно посредством (каким образом?) чего-либо.

3. Деван. Это слово могло бы быть одним из вариаций существительного «девушка» («Смотри, какой красивый деван!»), если бы оно не было одним из вариаций слова «диван». Так иногда пишут это название предмета мебели. У существительного «диван» — персидское происхождение. Оно восходит к древнеперсидскому «dipi-vān-», в котором часть «dipi-» означает «надпись, документ».

4. Камод. Если возглас «Камон!» произнести во время насморка, он будет звучать примерно так. Но это не он! Перед нами еще один постоянно страдающий от неверной орфографии предмет интерьера — комод. Объявления типа «Продам камод» пишут десятками. Слово «комод» пришло из латыни. Commodus означает «надлежащий, удобный».

5. Многояростный. Слово многофункциональное. В интернете можно встретить предложение купить красивый многояростный торт, посадить многояростный лук и примерить многояростную юбку. Неологизм очень точный: юбка с такой характеристикой придаст хозяйке решительность, торт захочется съесть целиком, а лук получится очень жгучим. В общем, полезное слово! Если бы оно было языковой игрой, а не ошибкой в слове «многоярусный».

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