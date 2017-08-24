Липецкие приставы не дали пьяной женщине сбросить ребенка с балкона

24 августа. ПРАВМИР. Судебные приставы в Липецке спасли жизнь двухмесячному ребенку, забрав его у пьяной женщины.

Инцидент произошел в пятницу, 18 августа. К приставам Сергею Исаеву и Евгению Рудневу, когда те осуществляли «принудительный привод гражданина в суд», обратилась липчанка с просьбой о помощи. По ее словам, в соседнем доме с балкона третьего этажа были слышны крики, а находящаяся там женщина угрожала выбросить из окна грудного ребенка.

Судебные приставы вычислили квартиру, из которой доносился шум, и поднялись наверх. Дверь им открыла пожилая женщина, которая пропустила их в квартиру и пояснила, что ее дочь угрожает выбросить с балкона своего ребенка. На балконе действительно находилась девушка с крошечным малышом на руках.

«У гражданки присутствовали признаки алкогольного опьянения, а ее поведение показалось приставам странным. Они заговорили с ней, затем забрали у нее ребенка и вывели ее саму с балкона. Взяв малышку на руки, приставы заметили, что она истощена, на открытых участках тела ребенка виднелись синяки и ссадины», – сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сергей и Евгений приняли решение вызвать скорую помощь, полицию и представителей органов опеки и попечительства. Пока службы ехали к месту происшествия с ребенком находились приставы, которые передали его из рук в руки прибывшим медикам.

Соседи посетовали, что семья неблагополучная. Обе женщины пьют, а из квартиры часто слышны ругань, а в последнее время и детские крики. После осмотра ребенок был госпитализирован до принятия окончательного решения.

Сергей Исаев воспитывает двух сыновей десяти и двух лет, а Евгений Руднев стал отцом совсем недавно – его дочке еще не исполнилось и года.