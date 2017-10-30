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Лишь 3% россиян собираются праздновать Хэллоуин

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30 октября. ПРАВМИР. Хэллоуин не приживается на российской почве – ВЦИОМ.
Лишь 3% россиян собираются праздновать Хэллоуин
Фото: firestock.ru

Абсолютное большинство россиян (94%) не планируют праздновать Хэллоуин. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отмечать его готовятся только 3% жителей нашей страны.

В ходе опроса социологи выяснили, что практически все респонденты слышали о таком празднике, но ответить, в чем его суть, затрудняются. Чаще всего участники опроса вспоминали о том, что Хэллоуин как-то связан с нечистой силой, а его символом является тыква. Только 10% опрошенных смогли назвать точную дату празднования – 31 октября.

«Хэллоуин не приживается на российской почве. В нашей культуре не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в её одежды. Россияне относятся к страшным персонажам скорее серьезно, без улыбки. Это может быть связано с общим состоянием российского социума», – прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Жители России не принимают Хэллоуин за праздник в первую очередь из-за его принадлежности к другой культуре – об этом заявил 61% респондентов. При этом, как отмечают представители ВЦИОМ, низкая популярность Хэллоуина в нашей стране может быть связана с тем, что большинство россиян (60% по данным последнего опроса) в принципе не верят в существование потусторонних сил.

ВЦИОМ проводил опрос россиян на тему Хэллоуина 25-26 октября 2017 года. Участие в исследовании приняли 1200 россияне в возрасте от 18 лет.

Хэллоуин считается современным праздником, хотя он имеет древние традиции. Активно отмечается в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Празднуется 31 октября, в канун Дня всех святых. Официальным выходным не является.

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