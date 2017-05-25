«Лиза Алерт» выложит огромными буквами имена пропавших детей

25 мая. ПРАВМИР. В восьми городах России в местах пропажи детей, которые до сих пор не найдены, будут выложены огромными буквами их имена. Такую акцию проводит «Лиза Алерт» к Дню пропавших детей, который отмечается 25 мая.

«Размер каждой буквы не менее 4 метров в высоту, чтобы имена можно было увидеть из космоса. Об этом будет снят фильм», – говорится в сообщении «Лизы Алерт».

Кроме того, 25 мая в 14:00 на ВВЦ в Москве открывается инсталляция и фотовыставка. «Мы расскажем о тех, кого нельзя забывать. О детях, которых ждут дома. О семьях, которые ищут и не теряют надежды. Открывается инсталляция картой России и историями пропавших детей», – сообщает поисковый отряд.

«Приехать и посмотреть нашу инсталляцию можно в любое время с момента открытия. Это бесплатно. Единственное, что вам нужно потратить – это время. Не отгораживайтесь от чужой беды и помните, что пропасть ребенок может в любой семье. Это действительно касается каждого», – говорится в релизе.

Выставка продлится до 1 июня.

Сообщество волонтеров «Лиза Алерт» существует с 2010 года. В 2016 году в поисковый отряд поступило 1051 обращение о пропавших детях, 943 ребенка найдены живыми, 72 погибли и 45 не найдены до сих пор.