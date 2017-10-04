Лучшей школой России стал регион из Петербурга

4 октября. ПРАВМИР. Первое место в топе-500 школ России 2017 года занял Президентский физико-математический лицей №239 (Петербург).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец.

На втором месте, по словам Голодец, сохранил свои позиции Республиканский лицей для одаренных детей в городе Саранск. Третье место в топе-500 лучших школ России 2017 года знала средняя общеобразовательная школа №179 Москвы.

Четвертое и пятое места заняли также школы из Москвы – лицей №1535 и лицей НИУ «Высшая школа экономики» соответственно.

Рейтинг публикуется пятый раз. И, по словам Голодец, базируется исключительно на объективных результатах.

«К сожалению, у нас не вошла в этот рейтинг в этом году ни одна школа Приморского края. Есть разные регионы и есть регионы с разной образовательной базой. То, что регион, в котором есть федеральный университет, в котором размещена очень серьезная штаб-квартира Академии наук, не дал нам ни одной школы в топ-500, это серьезный сигнал, с которым предстоит работать Минобрнауки», – сказала Голодец.