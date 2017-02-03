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Лукашенко выступил против религиозного образования в школе

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3 февраля. ПРАВМИР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не выступает против православия или ислама, однако является противником преподавания религии в школах.
Лукашенко выступил против религиозного образования в школе

«Я не против православия, мусульманства, я не против Корана и Библии. Но пацаненок, 12 лет – что вы ему в этой книжке написали?» – сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос в ходе встречи с представителями общественности и СМИ.

«Пусть меня простят священнослужители за этот пример. Я ни в коем случае не выступаю против католицизма, православия, мусульман. Но зачем вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают?» – продолжил глава государства.

«И это будет ценнее, если вы скажете о христианских ценностях, о том, что такое радикальный исламизм. Я вам спасибо скажу», – добавил он.

«Детей нельзя перегружать, нельзя им давать то, что они не воспринимают и не воспримут, а тем более то, что им не нужно. Работаем мы над системой образования. Мы ее отрегулируем. Хотел бы получить помощь от нашего ректорского корпуса. Хотя некоторые уже, действительно, засиделись», – заключил Александр Лукашенко.

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