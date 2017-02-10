Людей с инвалидностью обучат интернет-маркетингу в Москве

10 февраля. ПРАВМИР. Курс интернет-маркетинга для людей с инвалидностью начнется в Москве 20 февраля.

Курс организован проектом проект Everland, он продлится 8 недель и будет состоять из лекционной и практической частей. Обязательным условием участия является высшее профильное или смежное образование, сообщает ТАСС.

Участие в конкурсе бесплатное. Преимущество при отборе организаторы отдадут тем, у кого уже есть опыт в интернет-маркетинге. Обучение пройдет в очной форме, но возможно и дистанционное участие. После стажировки специалистам могут предложить трудоустройство.

«Наш проект специально создан для людей с инвалидностью. Начинающим специалистам мы можем дать реальную прокачку», – говорит куратор образовательных программ проекта Игорь Новиков.

Инклюзивный проект Everland работает с осени 2016 года. Занимается обучением и трудоустройством людей с инвалидностью в востребованных и перспективных профессиях, предусматривающих возможность удаленной работы, а также предоставляет линейку услуг для бизнеса, которые оказывает инклюзивная команда проекта. В проекте работают 19 людей с инвалидностью, еще 15 стажируются в рамках разных направлений.

Образовательно-практические программы длятся от двух до четырех месяцев. Тематика курсов – право, интернет-маркетинг, бухучет, SMM, подготовка редакторов-аналитиков и специалистов по PR и дизайну.

В России около 12,5 млн человек с инвалидностью, около 2,5 млн – трудоспособного возраста, из них работает меньше 1 млн человек.