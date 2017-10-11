Люди не меняются…!/?

«В начале сотворил Бог небо и землю…»

«Берейшит бара Элохим эт ха-шамаим вэ эт ха-арец…»

«Бара» – древнееврейское слово, означающее «творить из ничего».

Буквально – из пустого места…

Такое дано только Богу. Мы, люди, пользуемся уже данным Богом материалом, творим только уже из наличествующего, созданного.

Но тем не менее мы – поэты.

Кое-что в отношении творчества можем и мы…

В древнегреческом языке, как и в русском, Бога еще называли «ὁ Ποιητής (poiētēs)», в переводе на русский — Творцом.

Как часть образа Божия, потенция поэтического творчества заложена и в нас.

Современные поэты – во многом и пророки. Используя неизреченные каналы Духа, поэты оставляют нам свои пророчества – о нынешнем состоянии мира и души человека, о его будущем…

Вот недавнее, совсем свежее, стихотворение российского поэта Виталия Пуханова:

Вот небо голубое,

Вот нежная заря.

Выходит, мы с тобою

Переживали зря!

Знакомая промзона:

Там свалка, там провал.

В аду совсем, как дома,

А ты переживал.

Жаль, перебились блюдца,

Пока перевозил.

Здесь скоро соберутся

Все те, кого любил.

В аду, где же еще, говорит нам поэт, насмотревшийся на окружающую его действительность.

Малость и узость нашей маленькой, беззащитной жизни, скорее умение устроиться и как-то жить в аду, чем надежда на рай – отличительная черта российского мировоззрения ХХI века.

Глубинное неверие в лучшее – наша отличительная черта.

Не неверие в Бога, о нет.

Бога мы уже игнорировать не можем… Можем только – не верить Ему. Не доверять. Прятаться от Него…

Неверие в то, что с Ним связана – жизнь и надежда; неверие в то, что Он – Спаситель.

Мы не соглашаемся, что неверие в лучшее – черта врожденная, настаиваем, что – приобретенная, навязанная, во всём де виноват «век-волкодав», а мы ни при чем … Вековечная попытка человека – свалить всё на кого-то, стороннего, внешнего; страх спуститься вглубь себя, разобраться в себе.

Неверие в лучшее связано с нежеланием человека ломать и пересматривать свои стереотипы.

Недавний пример из сетей Интернета : Энтео и Алёхина.

Дмитрий Цорионов из движения «Божья воля» и Мария Алёхина из группы «Пусси райот» – подружились.

Один прославился тем, что хулигански громил врагов Церкви, другая – тем, что хулигански защищала врагов Церкви…

А тут вдруг – читают Библию вместе, демонстрируют едва ли не нежные чувства друг к другу…

Эх, какой шквал чувств выразила общественность!

И общий знаменатель – «фи», «ну надо же!…», «пиар, поди, очередной»

Почему такое неприятие?

Потому что – стереотипы, с которыми удобно и привычно жить: Алёхина – враг, ее следует порицать; Энтео – друг, но который хуже врага, его следует порицать тем более…

А они оказались – живые люди.

Разочаровавшие многих своим нестандартным поведением…

Что такое – наши стереотипы?

Это – то, в чем нас убедил «мир сей». В победности и неискоренимости зла, в неизбежности ада. В том, что если что-то и происходит в мире, то в сторону пакости, подлости, распада. Что все попытки провозгласить жизнь – прекраснодушные и несостоятельные , что «плетью обуха не перешибить»…

Но поймите, это не заслуга « мира сего». Это наша с вами ущербность. Убедил нас мир в победе ада – так это не победа мира, это наша с вами слабость и немощь.

Происхождение всего этого – лежит глубоко. В бунте сатаны против Бога, когда падший ангел возжелал построить СВОЙ мир. И пытается строить до сих пор. В этом мире и плетью обуха не перешибешь, и волки зайчика грызут, и Энтео с Алёхиной сойтись не могут. В этом мире все заключены в кандалы своих одиночеств, в плен своих «мнений»… В этом мире каждый из нас строит свою перманентную вселенную по своим стереотипам. Отказывая персонажам этих стереотипов (тем же Цорионову и Алёхиной) – в жизни, в движении, в возможности перемен, в живой связи с Богом. «Я выдумал свой мир. Я в нем хозяин, вместо Бога, и никто кроме меня не может менять роли его персонажей!» – это интенция сатаны, на которую в той или иной мере, в той или иной ситуации, ведется каждый из нас…

О чем я хотел сказать всем этим?

Вот о чем: я рад, если у Цорионова и Алёхиной возникла любовь ( а то, что и он, и она неравнодушны к Богу и Его Откровению – несомненно). И я признаю проророческую ценность приведенных мной стихов Виталия Пуханова – но встретиться с тобой, Виталий, рассчитываю всё же в раю, ей, Богу содействующу.