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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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Мальчик-«колдун» идет в школу

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Ребенка бросили умирать собственные родители, посчитав его колдуном, к сожалению, это далеко не редкий случай в Африке. Кто же его спас?
Мальчик-«колдун» идет в школу
Хоуп. Фото: Facebook / DINNødhjælp - deres overlevelse

Помните умирающего нигерийского малыша, которого выгнали на улицу умирать собственные родители? Сегодня он впервые пошел в школу.

В конце января 2016 года датчанка Анья Рингген Ловен, волонтер благотворительной организации, встретила на улице истощенного двухлетнего мальчика.

Таким был Хоуп, когда его нашли волонтеры. Фото: Facebook / DINNødhjælp - deres overlevelse

Таким был Хоуп, когда его нашли волонтеры. Фото: Facebook / DINNødhjælp – deres overlevelse

Ребенка бросили умирать собственные родители, посчитав его колдуном.

К сожалению, это далеко не редкий случай в Африке. Некоторые религиозные лидеры в Нигерии специально объявляют детей колдунами в надежде получить от их родителей деньги за обряд экзорцизма. Анья и ее команда спасают именно таких детей.

Анья назвала брошенного мальчика Хоуп (в переводе с английского «надежда»). На фотографии она пытается напоить малыша из бутылки с водой.

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Год спустя мальчик уже готовится пойти в школу. Волонтеры воссоздали первое фото, и разница очевидна. Посмотрите, что можно сделать всего за год любви и заботы.

Фото: Facebook / DINNødhjælp - deres overlevelse

Фото: Facebook / DINNødhjælp – deres overlevelse

Перевод с английского Марии Строгановой

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