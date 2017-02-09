Мальчик-«колдун» идет в школу

Ребенка бросили умирать собственные родители, посчитав его колдуном, к сожалению, это далеко не редкий случай в Африке. Кто же его спас?

Помните умирающего нигерийского малыша, которого выгнали на улицу умирать собственные родители? Сегодня он впервые пошел в школу.

В конце января 2016 года датчанка Анья Рингген Ловен, волонтер благотворительной организации, встретила на улице истощенного двухлетнего мальчика.

Ребенка бросили умирать собственные родители, посчитав его колдуном.

К сожалению, это далеко не редкий случай в Африке. Некоторые религиозные лидеры в Нигерии специально объявляют детей колдунами в надежде получить от их родителей деньги за обряд экзорцизма. Анья и ее команда спасают именно таких детей.

Анья назвала брошенного мальчика Хоуп (в переводе с английского «надежда»). На фотографии она пытается напоить малыша из бутылки с водой.

Год спустя мальчик уже готовится пойти в школу. Волонтеры воссоздали первое фото, и разница очевидна. Посмотрите, что можно сделать всего за год любви и заботы.

Перевод с английского Марии Строгановой