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Мальчик, погибший в ДТП в Балашихе, не был пьян

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19 октября. ПРАВМИР. Комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Пробу крови загрязнил эксперт, который неправильно произвел изъятие образца.
Мальчик, погибший в ДТП в Балашихе, не был пьян

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ребенок был трезв, а обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. “Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя”, — отметила Петренко, слова которой приводит РИА Новости.

Как выяснилось, действия эксперта Михаила Клейменова привели к загрязнению проб крови спиртом, поэтому в образце и были обнаружены 2,7 промилле алкоголя.

“Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле”, — сообщила Петренко.

В Балашихе 23 апреля местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, “соответствующей сильной степени опьянения”.По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

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