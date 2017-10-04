О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Мама мальчика-аутиста: Не выгоняйте нас из автобуса

|
«Перед началом каждого урока на перемене я повторяла: “Елисей, начинается урок, ты сидишь тихо, не встаешь, не ходишь, не поешь”. Его хватало только на какое-то время. И, конечно, он жил своей жизнью: все рисуют, он читает, переписывает тексты, залезает под парту». История мамы из Владивостока, которая совершила подвиг.
Мама мальчика-аутиста: Не выгоняйте нас из автобуса
Елена и Елисей

У сына Елены Окатовой из Владивостока синдром Аспергера, а еще он прекрасно играет на флейте, рисует лучше всех в классе и знает, как лечить собак и кошек. Только мнение окружающих иногда мешает Елисею и его маме наслаждаться яркой насыщенной жизнью. Однажды их даже вытолкали из автобуса. Но к учителям в школе подход был найден.

Все мои мысли были только о том, чтобы сын выжил

– Я была замужем уже пять лет, но детей у нас не было. Моя вера в Бога тогда была еще слабой, но однажды на море я прочитала молитву, правда только раза два. Боялась, что не получится, и я совсем разуверюсь. Бог не стал меня испытывать, я быстро забеременела. О детях мечтала с 16 лет, а родила в 28. Поэтому Елисей очень желанный и долгожданный ребенок.

Вслед за огромной радостью последовал сильный стресс: от меня ушел муж. Я лежала на сохранении и раньше срока, в 6,5 месяцев родила сына. Меня сразу перевели в больницу, а ребенка не забирали полдня: боялись не довезти. Удалось это сделать с трудом, в дороге у него несколько раз останавливалось дыхание. Все мои мысли были только о том, чтобы сын выжил. Он был в очень тяжелом состоянии.

На десятый день у ребенка остановилось дыхание. Пришли реаниматологи, и я вышла из палаты. Я понимала, что мой сын умирает. Молилась и дала ему имя Елисей, оно означает «Бог есть спасение». Этого не объяснить словами, но там, в коридоре, я почувствовала, что все будет хорошо, и успокоилась. С того времени мой сын стал набирать вес и поправляться.

Проблемы, конечно, были. До двух месяцев мы лежали в больнице. Мама очень помогала, часто приходила, приносила еду и чистые пеленки. Врачи подозревали у ребенка опухоль глаза. Первую операцию ему сделали в 7 месяцев, опасения не подтвердились, но была ретинопатия. Сейчас у Елисея один глаз совсем не видит, другой – только на 20%. Хотя окружающие не замечают, что у него слабое зрение, потому что двигаться он не боится.

Несмотря на все трудности, время, когда родился Елисей, было самым радостным в моей жизни. И у мамы он был первым внуком. У них с бабулей большая любовь, всегда скучают друг по другу. Мне так радостно наблюдать, как они идут вдвоем и светятся от счастья.

По образованию я врач-терапевт, понимала, что у Елисея есть проблемы, но многие его особенности списывала на плохое зрение. Позову его, он не понимает, в какую сторону идти, я думала, потому что не видит. По ступенькам не мог подниматься – наверное, сложно сориентироваться. До семи лет психиатрам я его не показывала.

 

Психиатры оценили способности сына очень странно

Заговорил Елисей, как все дети, в полтора года. К трем научился читать, в четыре – писать. Он показывал пальцем на слова в книге и просил прочитать. Я видела, что ребенку это интересно, и купила ему карточки Зайцева. Через какое-то время смотрю, Елисей сидит с книгой и хохочет. Оказывается, научился читать про себя. Потом мы с бабушкой приучили его читать вслух. Писать он тоже меня заставлял и следил, как я это делаю. Его первые самостоятельные записи показала мне знакомая, которая с ним нянчилась. А в пять лет он научился транскрибировать слова на английском.

Вообще Елисей всегда любил учиться. Случайно я обнаружила, что у него отличная фотографическая память. Мы шли по улице, он читал наизусть «Сказку о золотом петушке» и вдруг замолчал. Я спросила: «Что, забыл?» и в шутку добавила: «Переверни страницу!» И он продолжил читать дальше. Тогда Елисей уже знал наизусть сто басен Крылова, все сказки Пушкина.

Однако наши психиатры оценили способности сына очень странно: 40% интеллекта, поэтому дорога ему в коррекционную школу на индивидуальное обучение. Врач вытолкала меня в коридор, сказав, что будет сама общаться с ребенком. Через какое-то время она все-таки меня позвала, дала Елисею карточки с животными и спросила, где зайка. Он уже знал все научные названия этих животных, а с ним разговаривали, как с лялей. Мой ребенок перевернул карточку и ответил: «Не будем».

На этом тестировании Елисея довели до слез, а мне ответили, что ничего не значит, что он умеет читать и писать.

Меня очень смутила наша психиатрическая служба: странное отношение к родителям и ощущение, что с таким состоянием, как у моего ребенка, никогда не сталкивались. Сейчас эмоции уже угасли, но я принципиально туда не хожу. Что закодировали в диагнозе, я не знаю до сих пор, и мне неинтересно, потому что нормального отношения я не увидела. Каждый родитель – эксперт по своему ребенку. Ни один специалист не знает его лучше, поэтому я считаю, что врач обязательно должен общаться с мамой.

Правильный диагноз – расстройство аутистического спектра – Елисею поставили в Йошкар-Оле. Хотя корректнее будет сказать, что у него высокофункциональный аутизм, синдром Аспергера. Поехать в этот город к психиатру мне посоветовала знакомая невролог. И действительно врач оказался хорошим. Она показала мне, что Елисей может освоить все, что угодно. Мы ездили туда семь раз. Справку, которую дали наши психиатры, я выкинула.

Я не знала, стоит ли мне отдавать сына в обычную школу. У меня не было сомнений, что Елисей очень умный, но его поведение непривычно для окружающих. От храма, где я пела на клиросе, у нас была паломническая поездка в Москву, там мне дали телефон хорошего психолога, которая, проговорив со мной по телефону полтора часа, сказала, что истерика у меня и надо заниматься мной, а не ребенком.

В конце разговора я сама озвучила психологу свои идеи по поводу дальнейшего образования Елисея. Тогда можно было в крайнем случае отдать ребенка в первый класс в 9 лет. Я подумала: попробую в 7, не получится – поведу в 8. Не договаривалась ни с кем из учителей, подумала – как Бог даст. И Он дал, как надо.

Он сумел покорить одноклассников

За первым уроком я наблюдала в окошко. Елисей тут же себя проявил: встал и пошел гулять по классу, взял книги из шкафа, начал петь. У меня нервы сдали сразу же – ничего не получилось. Сказала учительнице, что заберу его на домашнее обучение. Но она удивила меня: оказалось, что раньше она работала в коррекционной школе, сталкивалась с такими детьми и предложила нам все-таки попробовать дальше. Я до сих пор очень ей благодарна.

Я ходила с Елисеем в школу, сидела под дверью кабинета, чтобы не смущать учителя, не хотела быть в классе. Ведь это неприятно – все время находиться под пристальным контролем чьей-то мамы. Зато, если сын был не в настроении, громко говорил, плакал, она выводила его ко мне, а не тратила время на то, чтобы его успокоить.

Сначала моя главная задача была – научить ребенка не вставать с места и не шуметь. Перед началом каждого урока на перемене я повторяла: «Елисей, начинается урок, ты сидишь тихо, не встаешь, не ходишь, не поешь». Его хватало только на какое-то время. И, конечно, он жил своей жизнью: все рисуют, он читает, переписывает тексты, залезает под парту.

Сидел он на первой парте, но через месяц его пересадили на последнюю. Я сначала обиделась – он же ничего не видит! Но я никогда не выясняла отношения с учителями. С ними нужно дружить: если расположишь к себе, они по-другому будут к ребенку относиться. В итоге то, что Елисей оказался в конце класса, сыграло положительную роль. Сидя сзади, он увидел, как ведут себя впереди сидящие дети, перестал ходить по классу, копируя поведение остальных, и в целом стал меньше отвлекать одноклассников.

Через полгода учительница все-таки предложила мне перевести Елисея на индивидуальное обучение, но уже не из-за поведения, а потому, что он не усваивал материал, так как не выполнял задания со всеми. Но я сказала, что если он не мешает, то пусть сидит. В первом классе оценок не ставят, поэтому проблем с его аттестацией у учительницы не было. К новому году Елисей впервые сделал то, что делали все – нарисовал шарик. Учительница с такой гордостью и радостью показывала мне его рисунок.

Родителей я тоже пыталась заинтересовать в нашем присутствии. Вызвалась в родительский комитет, продумывала подарки на праздники, снимала всех детей на камеру и фотографировала.

Елисей покорил одноклассников тем, что кое-что умеет лучше их. Когда они услышали, как сын бегло, как взрослый, читает вслух, опешили и открыли рты.

Еще он отлично рисует, и это тоже было одноклассниками замечено, они часто обращались к нему за помощью.

Только однажды у Елисея был конфликт с мальчиком из класса. На перемене я наблюдала за детьми издалека, как зоркий сокол. Вижу, мальчишки собрались вокруг Елисея, показывают ему на мышку, спрашивают, кто это, он отвечает «черепаха» и хохочет. Елисей с ними шутил, но они юмор не оценили, а решили, что он ничего не понимает. Один мальчик особенно пытался вывести Елисея из себя, но сын смотрел и улыбался.

Одноклассник вцепился ему в лицо. Я подлетела и очень жестко с ним поговорила. Потом заметила, что этот одноклассник сидит на уроках как раз за Елисеем, то есть может ткнуть его ручкой или еще что-то сделать, сын будет орать, не сможет объяснить, что произошло, и его поведение все расценят как неадекватное.

Я подошла к этому однокласснику и говорю: «Бывают у каждого неконтролируемые приступы агрессии. Я вижу, что ты мальчик добрый, никому не расскажу об этом. Не хочу, чтобы о тебе думали плохо». И он с такой благодарностью на меня посмотрел. После этого еще закладывать стал тех, кто неправильно посмотрел на Елисея.

В пятом классе Елисей попал в другой класс, потому что тот, где он учился, расформировали. Я написала письма всем учителям, в которых рассказала, что у моего сына синдром Аспергера, перечисляла его особенности, просила не ругать при всех, а сообщать о проблемах мне. Также отметила его сильные стороны, на которые стоит обратить внимание.

Был случай, когда ко мне подошла учительница и с возмущением сказала, что Елисей называет ее на «ты». Я объяснила, что это не потому, что он ее не уважает, и обратилась к учительнице за помощью: попросила всегда его поправлять. И через какое-то время Елисей стал обращаться на «вы». Я поблагодарила учительницу, сказала, что это ее заслуга.

Сейчас Елисей в 8-м классе и его знает вся школа, все ему помогают. Чаще всего я его отвожу и прихожу только забрать. У него с собой телефон, может позвонить мне на перемене, иногда просто поболтать, поделиться чем-то интересным. В обычном понимании друзей у Елисея нет, но отношения с одноклассниками хорошие. Он задает им вопросы, например: «Есть ли у тебя дома кошки? А как их зовут?» Спросил, получил ответ и пошел, большего ему пока не надо.

В начальной школе он был хорошистом, сейчас стал чуть хуже учиться, с физикой есть сложности, но я не пытаюсь его заставить, учительница тоже, и я благодарна ей за это. Я не хочу и не считаю правильным ломать ребенка, это неполезно.

На мой взгляд, инклюзивное образование подойдет не каждому ребенку с особенностями. Не у всех складываются отношения с учителями. Если ребенок мучается, все его обижают, наверное, и не надо тогда. Я считаю, что нам повезло с учителями. Елисею хорошо в школе, комфортно, он с радостью туда ходит. Ему много дает общение с одноклассниками, он рассказывает мне смешные истории, которые случаются на уроках. Я думаю, он не был бы таким контактным, если бы не учился в обычной школе.

Благодаря музыке никто не сомневается в его интеллекте

Елисей учится в 5-м классе в музыкальной школе, играет на флейте. Наверное, любовь к музыке у него от меня. Я получила музыкальное образование, будучи взрослой, пела в храме на клиросе и с полутора лет брала его с собой. Он отлично знал службу, внезапно мы обнаружили, что он хорошо знает и литургию.

Однако приемная комиссия в музыкальной школе была в шоке от моего сына. На него посмотрели круглыми глазами и отправили нас к завучу.

Полгода с ним занималась учительница, которая и посоветовала нам пойти учиться. Приняли Елисея исключительно под ее ответственность. И тут нам снова повезло – нашу учительницу перевели в другую музыкальную школу завучем. Первые три класса Елисей был отличником, сейчас появились четверки по сольфеджио. У него прекрасный слух, но вот писать музыкальные диктанты ему немного скучно.

Недавно мы вернулись со смены благотворительного проекта «Белый пароход». Для Елисея это была уже третья смена, приняли его в проект в 2015 году. О том, что будет прослушивание, знакомая мне сообщила за два дня, времени на подготовку не было. Но я сказала Елисею: «Давай сходим, развлечемся. Спой, что хочешь». Вот так его взяли. Не знаю, станет ли Елисей музыкантом. В любом случае музыка дает ему очень много. Когда люди слышат, как он играет, никто не сомневается в его интеллекте.

Еще сын очень любит животных – они наш главный антистресс. Кого мы только не заводили: дегу, хомяков, морских свинок, шиншилл, собак, кошек. Первое животное, которое Елисей захотел, был кролик. Он дал ему имя, рвал для него траву, кормил, постоянно о нем говорил. Раньше он не интересовался магазинами, а для кролика пошел выбирать клетку, покупать корм. Сейчас у нас две собаки, три кошки и попугай. Елисей захотел рыбок, конечно, я его поддержу, поедем сегодня покупать. Энциклопедию «Болезни собак и кошек» сын знает наизусть. Мы свою собаку вылечили недавно, следуя его рекомендациям.

Что важнее – ребенок или мнение окружающих

Я знаю отцов детей с аутизмом, которые многое берут на себя. В Москве познакомилась с таким, и у нас в Приморье есть папа Никиты Жердева, он постоянно пишет о своем сыне в социальных сетях. Мы с мамами смеемся, что таких пап надо клонировать. Но я рада, что мы с мужем разошлись. Он бы ломал Елисея, пытался сделать обычным ребенком. Я считаю неправильным делать вид, что он как все. Не надо создавать иллюзию обычного человека. Елисей – личность.

Он чуткий мальчик, многое понимает. Интересовался у моих знакомых, где папа, а на вопрос, почему не спрашивает у меня, ответил, что маму такой разговор расстроит. Сама я эту тему не поднимаю, спросит – поговорим. Сейчас очень многие дети живут без пап и спокойно к этому относятся.

Последние два года я не работаю, помогают родители. Научилась шить игрушки, теперь только нужно освоить Instagram, чтобы их продавать. Когда Елисей был совсем маленьким, оставляла его бабушке на два часа и бежала мыть полы в лицее. Потом шесть лет пела на клиросе. Работать полный день просто невозможно. Такому ребенку нужна мама, иначе не будет развития. Тут без вариантов.

Я не понимаю разговоров про то, «как тяжело, какой он сложный ребенок». Мне не с чем сравнивать, у меня не было обычного ребенка. Я знаю только такую жизнь и считаю ее замечательной.

Какая мне нужна помощь? Я хочу, чтобы мне не мешали. Чтобы дали нам спокойно ездить в общественном транспорте. Я не прошу освободить место моему ребенку или подержать его за руку, но не дергайте нас, не выгоняйте из автобуса.

Однажды в трамвае подошла женщина, схватила меня за руку и стала выпихивать. Я пригрозила полицией, она отстала, но настроение мне испортила, на улице я заплакала. Потом, правда, поняла, что зря я так. Мы напрасно зацикливаемся на одном человеке, который нахамил, видим только его. При этом не замечаем, что сидят еще пятьдесят человек и молчат. В основном люди с пониманием относятся.

Как и все, реагирую я агрессивно или нет, зависит от того, насколько я вымотана. А больше всего я устаю от внимания окружающих. Иногда не замечаю, что на нас смотрят, а иной раз вижу, как многие оборачиваются, и это напрягает. Хочется сказать: «Ну, дайте нам жить спокойно, да, мы такие». Моя идеальная реакция – молчать и улыбаться. Это более действенный способ, и я стала чаще так делать. Ругаться бесполезно, в ответ прилетит еще больше.

Все-таки у наших людей еще мало культуры. В Москве совсем по-другому, там никто не обращает внимания. Любому человеку тяжело, когда за ним пристально наблюдают. Как у нас относятся к рыжим, толстым, высоким? Никак. Это лучше всего. Мы тоже хотим к себе такого отношения. В кафе Елисей громко разговаривает, все смотрят на него, и мы уже не отдыхаем. В магазине бывают конфликты. Как-то он рассматривал глиняные фигурки, а продавец запретила ему их трогать.

Я спросила: «Почему? Он такой же покупатель, как все». На что она ответила, что он разобьет, а нам эта вещь не нужна. Я разозлилась. Сказала, что это не ее забота, и все, что он разобьет, мы купим, и пригрозила вызвать службу по защите прав потребителей. Конечно, я не собиралась этого делать, и когда мы уходили, извинилась. Теперь, когда мы приходим в магазин, продавец молча, но напряженно наблюдает за Елисеем.

Родителям особенных детей надо для себя решить, что важнее – ребенок и его адаптация или мнение окружающих. Я понимаю, что есть ситуации, когда необходимо, чтобы Елисей был собран. Но пусть ведет себя, как хочет, там, где он отдыхает: на переменах, в кафе, на улице. Родитель не поможет ребенку, если будет все время его зажимать и держать жестко. Вредно все время дергать ребенка и пытаться сделать удобным для окружающих.

Сын молится за всех нас, и Бог нам помогает

Без Елисея у меня была бы серая жизнь – дом, работа, семья. Раньше я жила в своей скорлупе, а сын сделал меня более открытой и общительной, я познакомилась со многими интересными людьми благодаря ему. От меня не отвернулся ни один друг. И когда говорят, что друзья исчезли, узнав про диагноз ребенка, я отвечаю: значит, это была иллюзия дружбы, вот и все. Я стала терпимее относиться к пожилым людям. Стала внимательнее к детям, и не только к особенным, а ко всем.

Елисей меняет меня каждый день, потому что он добрый, увлеченный, творческий и у него прекрасное чувство юмора. У Елисея особые отношения с Богом, у него чистая вера, он молится за всех нас, и надо сказать, что помощь ему приходит сразу. Попросил он у меня поехать к Матронушке, но у нас не было денег на поездку. Я говорю: «Нет у нас возможности. Молись». И в скором времени поездка сложилась. И так нам постоянно помогает Бог.

Раньше я пыталась думать о будущем, а потом поняла, что в этом нет смысла. Очень много обстоятельств, которые могут неожиданно измениться. Планировать я бросила и надеюсь, что жизнь сложится лучше, чем я могу себе представить. Я уверена, что он сможет жить самостоятельно, главное, чтобы встретил людей, которые его поймут.

Синдром Аспергера на сегодняшний день считается одним из интересных состояний развития и типов восприятия окружающей действительности. «Аспергеры» зачастую обладают богатым воображением, одержимо увлекаются любимым делом, многие из них становятся писателями, художниками и музыкантами. При этом они испытывают сенсорные трудности и как следствие сложности в социальном взаимодействии. Среди известных людей можно назвать многих, чье поведение характеризуется симптомами, связываемыми с синдромом Аспергера – это Гарри Трумэн, Авраам Линкольн, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Джейн Остин.

Теги:
, , , , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Именно в театре мы увидели, как особый ребенок начал взрослеть
Именно в театре мы увидели, как особый ребенок начал взрослеть
Анна Уткина

Три истории людей с ментальной инвалидностью, которые не осели дома

Как рассказать ребенку о детях с аутизмом
Как рассказать ребенку о детях с аутизмом
Ольга Воронова

Столкнувшись с непредсказуемым поведением аутиста, у обычного ребенка может возникнуть желание объявить всех аутистов неадекватами

«У нас есть ребенок с аутизмом, беретесь?» – «Нет, нет!»
«У нас есть ребенок с аутизмом, беретесь?» – «Нет, нет!»
Анна Савельевских

Он валился на дорогу, как мешок с картошкой, и начинал орать: трудная история одной семьи

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
39% собрано / 963267.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
30% собрано / 260550 руб. осталось
Другие статьи автора
"
«После травмы я понял: никто ничего не будет делать за меня»
Анна Маленко

Как почти слепой парень без руки стал адвокатом и встретил свою половинку

"
Бабушки и пьяные: кто помогает слепому
Анна Маленко

Сквозняки и стук женских каблуков – маяки в мире полной темноты

"
В детдоме я поняла, что добро не всегда побеждает зло
Анна Маленко

История одной девочки, чье детство закончилось в 12 лет

Все статьи автора
Статьи Дня
Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад
Оксана Головко

Протоиерей Александр Суворов о том, как выйти из любой ситуации

«Ну, давай быстрее, чего копаешься!»
Марина Солотова

Куда бегут вместе с нами наши дети, спотыкаясь и все теряя на…

Огонек, который сделал человечество бессмертным
Алексей Паевский

Как Простейший Спутник изменил мир навсегда

самое читаемое

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность5,318

Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»4,962

Индийский доктор, который может уменьшить голову4,303

Октябрьская революция: сто лет одиночества4,272

Нобелевская премия за биоритмы – что открыли три американца3,376

«Наши ученики — не дети из гетто»3,219

Что Церковь может дать молодежи?3,129

Чтобы люди жили: 20 лучших интервью «Правмира» с врачами2,444

Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах2,184

Глава Минобрнауки будет добиваться увольнения директора гимназии, где отказались учить онкобольного ученика1,679

лучшие авторы

Новостная служба12,593

Архимандрит Андрей (Конанос)10,881

Алиса Орлова5,318

Епископ Тихон (Шевкунов)5,146

Алексей Паевский4,391

Наталия Константинова4,303

Владимир Лучанинов4,272

Клайв Стейплз Льюис3,949

Этери Чаландзия3,219

Сергей Худиев3,129

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть