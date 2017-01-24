Мао Цзэдун, Будда и петарды на могиле

«Борис крестился не ради квартиры, а потому что он сам давно искал Бога. Еще в Китае он часто говорил мне, что хочет во что-то верить…». Жена героя– китайца Бина, принявшего православие, – рассказывает удивительную предысторию его крещения.

На Пасху в Лавру – благодаря китайцам

Мы познакомились в 2003 году в Харькове. Я была студенткой третьего курса ИнЯза, он оканчивал Политехнический университет и уже собирался навсегда возвращаться в Китай. Они с одногруппником решили «подтянуть» английский и через нашего общего знакомого предложили мне и моей одногруппнице заняться репетиторством. На протяжении 4 или 5 месяцев моя подруга давала уроки Борису, а я – его другу. Мы учились рядом с их домом и приходили к ним два раза в неделю. Через какое-то время Борис начал за мной ухаживать, мы стали встречаться.

Его друг, китаец, предложил мне поработать менеджером-переводчиком у себя на фирме – так я попала в Киев. Поселилась к подруге, с которой вместе учились в институте. Нас, девочек, было трое.

Каждый день, проезжая по набережной мимо Киево-Печерской Лавры на работу, я с любопытством смотрела на лаврские купола. Как-то раз в выходной день, на Пасху, руководство фирмы предложило мне провести экскурсию для коллеги-китайца. Я решила, что это будет Лавра: наконец-то есть повод туда поехать. На высоких каблуках, в облегающих джинсах, с химией на голове, сильно накрашенная, – в таком виде около 11 часов дня я с коллегой вошла в Успенский собор. Постояли немного и вышли, после чего направились в музей драгоценностей.

В тот день я и нашла свою драгоценность – но не в музее. Настоящим сокровищем стала для меня Лавра. Раньше, будучи студенткой, я искала Бога в журналах про НЛО, в книгах по археологии, астрологии, в рассказах о египетских пирамидах. Но в Лавре я будто попала в другой мир, всей душой почувствовала, что это мое.

В Великий пост мясо не понадобилось

Так сложились обстоятельства, что нам с девочками пришлось искать другую квартиру. Один из вариантов был на улице Драгоманова возле храма. Хозяйка хотела непременно православных квартирантов, да так и не нашла, поэтому взяла тех, кто пришел, и это была я. Квартира мне понравилась, единственное, что смущало – огромное количество икон: из-за этого девочки поначалу даже боялись там ночевать.

Однажды я вышла на балкон и увидела, как толпа прихожан идет из Николаевского храма в какой-то домик, расположенный рядом. Подумала тогда: «Или они там учат Закон Божий, или едят…». Помню, отвела взгляд в сторону Лавры (мне тогда ее было очень хорошо видно) и обратилась к Богу: «Боже, как бы и мне попасть к ним?». Я понимала, что это какая-то община, но поскольку по натуре я застенчивая, то не решалась зайти и продолжала ходить в Лавру.

Совсем скоро Борис должен был приехать в Киев, чтобы мы могли наконец официально расписаться. Девочки съехали на другую квартиру. Я стала чаще приходить в Николаевский храм, но по-прежнему никого там не знала и ни с кем не общалась.

В один из вечеров пришла мне такая мысль: а что если Борис не захочет креститься и венчаться? Что я тогда буду делать?

За этот год я уже прочитала кое-какие книги, воцерковилась и никак не могла согласиться на невенчанный брак. Решила для себя, что если он не захочет, пойду против своей воли и с замужеством повременю.

Еще я очень боялась, что когда приедет Борис, я расслаблюсь, остыну и потеряю веру, а с ней и Бога. К счастью, Борис внимательно меня выслушал и даже согласился пойти на Литургию в Лавру. На службе ничего не понимал, просто стоял и делал как все.

Но желание найти Бога у него было. Я старалась его воцерковлять, много ему рассказывала – то, что сама прочитала в книгах.

С замужеством надо было срочно что-то решать: справки из Китая для заключения брака действовали только 3 месяца. Я молилась, просила помощи у Божией Матери, и наконец Борис принял решение креститься.

Оставалось решить – где? Я сказала: зачем нам искать церковь, если Бог уже поселил нас возле храма: туда и пойдем. Так и сделали. Как вы уже знаете, было это перед Великим постом. Накануне я накупила для Бориса много мяса, сложила в морозилку. Думала, что не стоит пока ему соблюдать пост, так как это для него будет «холодный душ». Но… просчиталась. Мясо ему не понадобилось: настоятель отец Николай выдвинул некое условие крещения – что Борис должен поститься и быть на службах. Работу к тому времени я ему нашла такую, что на богослужения он успевал. Ну а что было дальше, вы знаете: во второе воскресенье после Пасхи Бинь стал Борисом.

Мао Цзэдун, Будда и петарды на могиле

Когда родные увидели на нем крест, стали спрашивать, что это. Борис объяснил, что крестился, принял православную веру. Они были не очень довольны, так как теперь он стал отказываться участвовать в их языческих обрядах. Там вообще к вере относятся как к некоей традиции. Например, могут повесить портрет Мао Цзэдуна – чтобы приносил удачу, зажигать благовония или ставить возле статуи Будды жареную рыбу – чтобы в доме и семье все было хорошо.

В поминальные дни вся семья традиционно едет на кладбище, чтобы помянуть и отдать дань своим усопшим родственникам. Для этого покупают большие бумажные «деньги», которые потом сжигают перед могилой, веря, что эти деньги усопшие будут тратить на свои нужды. Есть те, кто покупает даже бумажные дома и тоже сжигает их на кладбищах. Также принято зажигать петарды – чтобы отгонять злых духов. В общем, в поминальные дни на кладбищах все горит и грохочет!

Став христианином, Борис отказался участвовать во всем этом, на что родственники ему сказали: ты на Украине исполняй их традиции, а здесь следуй нашим.

Но Борис ответил, что есть Истина и Истинный Бог, в Которого он верит, а все остальное к Богу не относится. Так что теперь он отдельно ездит на могилу своей мамы, молится, читает «Отче наш», приносит цветы.

Родственники мужа относятся ко мне хорошо, но все-таки я для них – странная. Они говорят, что я редко улыбаюсь, не вовремя кушаю и ем много холодных блюд (к примеру – наши салаты, закуски), могу есть свежую рыбу или мясо (таранка, колбаса). Их удивляет, как можно приготовленный суп хранить несколько дней. Из блюд, которые я готовила, будучи в Китае, им по душе пришлись голубцы, отбивные, котлеты, говядина в горшочке. Но все равно они считают, что мы едим одну сплошную картошку, на слишком большие куски режем мясо и питаемся скудным разнообразием овощей и фруктов. Также говорят, что мы употребляем очень сладкие десерты и много шоколада. Когда я приготовила салат «Оливье», предлагали его сперва разогреть…

Они и мы – очень разные, даже лицо по утрам мы умываем по-разному, что уж говорить обо всем прочем! Просто Борис приехал на Украину сразу после школы, поэтому впитал часть нашего менталитета и многое понимает.

С соотечественниками, конечно же, легче – по крайней мере, они чувствуют все тонкости нашего менталитета. С иностранцем ты можешь пошутить и не услышать в ответ никакой реакции, или наоборот, что-то для нас незначительное для них покажется катастрофой. Приходится приспосабливаться. Жить вместе – это ежедневный труд, но с годами становится легче, у каждого вырабатывается смирение, а это с духовной точки зрения – полезно.

Зато мужчины-китайцы очень хорошо готовят, и если ты занята и не успеваешь сама что-то сделать, или устала, или заболела, муж приготовит еду очень быстро. В Китае вообще мужчин на кухне можно встретить чаще, чем женщин, а женщин-поваров я там не встречала ни разу. Также хочу отметить, что китайцы, в основной своей массе, порядочны и ставят семью на первое место. Для них много значит мнение родителей и родственников, и им очень важно, какая у невесты или жениха репутация.

Только этот священник мог воцерковить Бориса

Помню свое впечатление от богослужений в Николаевской церкви. Храм был совсем маленький, но хор чудесный, и мне очень понравилось пение. После Литургии я приходила домой, и в голове целыми днями звучало то, что слышала на службе.

Приход был очень дружным, но главным действующим лицом, вокруг которого объединялись все, был и остается настоятель отец Николай. В этом человеке сосредоточено очень много всего, но главное его качество – он действительно всё делает ради Христа, он любит Его и в каждом человеке старается увидеть Его образ. За крепким и сильным внешним обликом кроется мягкий и любвеобильный человек; он может расплакаться во время проповеди, а может говорить жестко и бескомпромиссно. Его вера – горячая, молитва – дерзновенная, его Царь – Христос. И этот настрой передается всем прихожанам.

Батюшка для всех нас остается примером того, каким должен быть христианин. Он не дает нам расслабиться, всех держит в тонусе. От него, не побоюсь этого слова, веет силой благодати. Наверное, поэтому именно его избрал Господь для Бориса; значит, только он мог осуществить миссию его крещения и духовного руководства.

Перед крещением Борис очень волновался: как это будет?

Позже он мне рассказал, что во время таинства почувствовал благодать, которую не мог выразить словами, пока не узнал потом значение этого слова. Подобное чувство было у него и когда он первый раз вошел в алтарь.

Когда Бориса крестили, я была очень рада за него: в этом мире стало на одного христианина больше. Но впереди самое трудное – стать настоящим христианином, пронести свой крест до конца и не свалиться вниз, но получить «визу» в тот Небесный Град под названием «Царство Божие».