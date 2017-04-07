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Мария Захарова войдет в делегацию по доставке Благодатного огня в Москву

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7 апреля. ПРАВМИР. Опубликован состав делегации Фонда Андрея Первозванного, который доставит Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в Храме Христа Спасителя.
Мария Захарова войдет в делегацию по доставке Благодатного огня в Москву

Возглавят делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного, экс-глава РЖД Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Также в состав войдут около 100 человек, среди которых заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель ФМБА России Владимир Уйба, ректор Московской Консерватории Александр Соколов, главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков, актер Андрей Мерзликин и многие другие.

15 апреля, в Великую Субботу, члены делегации станут участниками литании Благодатного огня в Храме Воскресения Христова. Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву к началу Пасхального Патриаршего Богослужения в Храме Христа Спасителя и передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Встреча делегации состоится 15 апреля в 22.30 в аэропорту «Внуково», Терминал А.

В течение Светлой Седмицы огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного по адресу: ул. Покровка д. 42, стр. 5-5а (с 9.00 до 18.00). Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.

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