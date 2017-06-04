«Машина свернула рядом со мной и ударила пять или шесть человек»

В ночь на 4 июня в столице Британии произошла серия террористических атак: на Лондонском мосту белый фургон врезался в толпу отдыхающих, второй инцидент произошел в районе рынка «Боро», третий - в Воксхолле, неподалеку от штаб-квартиры британской разведки MI6. На данный момент английские СМИ сообщают о 7 погибших и 50 пострадавших.

По свидетельству корреспондента BBC Холли Джонс, случайно оказавшейся на месте трагедии, грузовик двигался со скоростью 50 миль в час: «Машина свернула прямо рядом со мной и ударила пять или шесть человек». О том же говорят таксисты и сотрудники паба, расположенного рядом с мостом. Владелец ресторана Жерар Н. утверждает, что из фургона выбежали трое мужчин «южной внешности», вооруженные ножами: «Они полосовали посетителей. 20-летнюю девушку ударили 10 или 15 раз. Бегали и кричали: «Это для Аллаха». Бросали стулья, переворачивали столы».

Среди убитых и раненых есть англичане, австралийцы и французы. В посольстве РФ в Великобритании заявили, что граждане нашей страны в результате терактов не пострадали.

Россиянин Андрей Розов, находящийся в Лондоне, в интервью 5 каналу сообщил, что на улице «были крики, паника»: «Мы услышали стрельбу. Кто-то говорил, что по улице бегают люди с ножами и режут всех, кто попадается под руку… Мы забежали в ближайший отель и там нам помогли укрыться».

«Я во время теракта был в отеле, в своем номере, – рассказал «Правмиру» врач-нейрохирург Алексей Кащеев. – Приехал в Лондон по делам. Как раз сегодня уезжаю, уже еду в аэропорт. Я ничего не знал о теракте, пока в мою дверь не постучали. Открыл. Там были дамы, одной из которых требовалась помощь. У нее была паническая атака. Я дал ей пакет, стакан воды, поговорил с ней, успокоил. Оставил ее в номере, а сам пошел смотреть, не нужна ли еще кому-нибудь помощь. Но она не потребовалась – кругом была полиция, медики, все было организовано хорошо… Сейчас ситуация в городе напряженная. Улицы перекрыты, немного людей для воскресного дня, звучат сирены».

Ночью только на Лондонском мосту работали более чем 80 медиков. Раненые размещены в 5 больницах города.

Полиция застрелила троих подозреваемых, один из которых был в рубашке болельщика «Арсенала». Тем не менее некоторые британские СМИ пишут, что в теракте участвовали пять боевиков, одетых в защищающие от ножевых ранений жилеты, а на поясе у них были канистры. Эта информация пока из разряда слухов – официально не подтверждается.

Полиция просит всех, у кого есть снимки или видео инцидента, передать их следователям.

В Лондоне это не первая серия терактов. 22 марта 2017-го на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента террорист на автомобиле въехал в толпу пешеходов, после чего зарезал попытавшегося вмешаться полицейского. Пострадали туристы из 12 стран. Террористом был уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, «из религиозных соображений» сменивший имя на Халид Мосуд.

Через 2 месяца, вечером 22 мая на стадионе в Манчестере во время многотысячного концерта популярной певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. 23 человека погибли, 120 получили ранений разной степени тяжести. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка ИГИЛ.



Подготовила Анна Бессарабова