Машинист взорванного поезда передаст деньги пострадавшей в теракте (видео)

6 апреля. ПРАВМИР. Машинист Александр Каверин, получивший госнаграду за спасение пассажиров при взрыве в метро Петербурга, передаст собранные для него средства пострадавшей во время теракта.

«Мне поступила информация, что какая-то организация собрала деньги для меня в качестве благодарности. Считаю, что мне ничего не надо, и решил передать женщине, которая в данный момент находится институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, ей ампутировали ногу», – сказал Александр Каверин.

По его словам, сейчас пострадавшая всем обеспечена, но в дальнейшем ей понадобится помощь. Машинист не уточнил сумму собранных для него денег.

Теракт в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля. В результате взрыва в поезде погибли 14 человек, включая самого террориста. Свыше 50 человек пострадали.

Следственный комитет и руководство метрополитена отметили грамотные действия машиниста поезда Александра Каверина, который не остановил состав в тоннеле, а довел его до ближайшей станции, чем значительно упростил процесс эвакуации пассажиров.

Александру Каверину 50 лет. Петербургское интернет-газета «Фонтанка.ру» писала про него так: «Родился в Фергане, юность провел в Оренбургской области. В петербургском метро работает пятнадцать лет, одиннидцать из которых – машинистом первого класса. Единственное, на что он сумел скопить, – «Лада Ларгус» 2014 года выпуска».

Помимо Каверина к награде были представлены дежурная по станции «Технологический институт» Нина Шмелева, которая организовала эвакуацию людей. За ее плечами почти 16 лет работы в метро.

Еще один награжденный – инспектор службы контроля Альберт Сибирских, который обнаружил взрывное устройство на «Площади Восстания». Он своевременно дал сигнал, и станцию закрыли для пассажиров. В петербургском метро Альберт Сибирских работает с 2014 года.