Машиниста взорванного в Петербурге состава представят к награде

4 апреля. ПРАВМИР. Машинист подорванного в Петербурге поезда метро будет представлен к награде.

50-летний машинист Александр Каверин работает в электродепо «Выборгское». По мнению руководства петербургского метрополитена и Следственного комитета, Каверин поступил правильно при детонации взрыва в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», экстренному торможению предпочтя довести состав до платформы.

Петербургский метрополитен представит Александра Каверина к награде, сообщает «Фонтанка.ру». Про машиниста известно, что родился он в Фергане, юность провел в Оренбургской области. В петербургском метро работает пятнадцать лет, 11 из которых – машинистом первого класса.

Рассказ машиниста

Александр Каверин рассказал, что происходило в кабине поезда в момент теракта. По его словам, пассажиры не создали панику, а состав дошел до следующей станции без замедления.

«Произошел хлопок и запыление. Я связался с диспетчером и сообщил ему о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи “пассажир-машинист”. Одновременно говорили все во всех вагонах, о чем я также сообщил диспетчеру и принял решение согласно инструкции по действиям в таких случаях, которая была специально разработана в метрополитене. Я принял решение о выводе состава на станцию, так как состав шел без замедления», – рассказал Каверин.

По его словам, о том, что в вагоне произошел взрыв, сотрудники метро узнали только после остановки состава. «Удачно получилось в том смысле, что в этом месте находится линейный пункт “Технологический институт”, где находились в этот момент три машиниста-инструктора, которых я вызвал звуковым сигналом, они сразу же вышли. Резервные машинисты также вышли для оказания помощи. Естественно, в вагонах сразу же открыли двери, чтобы пассажиры могли выйти», – отметил машинист.

«Я действовал по инструкции согласно указаниями диспетчеров. В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было. Когда открылись двери первого вагона, все пассажиры стояли и хором объясняли, что произошло, даже не вышли из вагона. Они говорили, что произошел хлопок. В данной ситуации я обязан был вывести поезд на станцию, что я и сделал. После произошедшего состав продолжал движение», – сказал он.

«Машинистом в метрополитене я работаю уже 15 год. Начинал с технической школы, был машинистом четвертого класса, потом третьего, потом второго класса. Сейчас я являюсь машинистом первого класса и старшим машинистом на составе», – пояснил он.

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Петербурге произошел взрыв. В результате погибли 14 человек, пострадали 49 пассажиров.

Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец киргизского города Ош, а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.