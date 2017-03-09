Масштаб гонений на христиан в мире стал угрожающим, считают в МИД

Гонения на христиан в современном мире приобрели угрожающие масштабы, считают в МИД.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане вытесняются из родных мест, говорится в сообщении ведомства.

Во вторник в Женеве состоялась конференция высокого уровня “Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и представителей других религий”, сообщает РИА Новости.

“В ходе конференции было отмечено, что гонения на христиан в современном мире приобрели поистине угрожающие масштабы. Указывалось, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане вытесняются из родных мест и физически уничтожаются экстремистскими группировками, продолжается варварское разрушение объектов христианского культурного наследия. Как результат, христианское присутствие в этом регионе стремительно сокращается. Выступавшие неоднократно ссылались на подписанное в прошлом году в Гаване совместное заявление патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, содержащее призыв к международному сообществу предпринять незамедлительные действия, чтобы остановить массовый исход христиан из ближневосточных стран”, — говорится в документе.

Значительное внимание было уделено дискриминации и преследованию Украинской православной церкви Московского Патриархата на Украине, отметили в МИД РФ

Участники конференции подчеркнули, что во многих случаях усиление радикальных антихристианских настроений становится реакцией на агрессивное навязывание обществу чуждых “ценностей” и стандартов.

Они отметили необходимость религиозного просвещения, которое должно стать эффективным инструментом профилактики экстремизма.

“Было констатировано, что углубление и расширение знаний о христианской религии, а также изучение основ других религиозных учений может уберечь множество людей от попадания в ловушки экстремистской идеологии”,- говорится в документе.