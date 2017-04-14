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«Матери Беслана» поддержат выплатами семьи погибших в теракте в Петербурге

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14 апреля. ПРАВМИР. Члены комитета «Матери Беслана», которые в числе 409 бывших бесланских заложников выиграли иск в Европейском суде по правам человека, намерены передать часть своей денежной компенсации семьям погибших при теракте в метро в Петербурге.
«Матери Беслана» поддержат выплатами семьи погибших в теракте в Петербурге
Рита Седакова. Фото: Коммерсант

«Мы на собственном опыте знаем, как нужна бывает материальная помощь пострадавшим в терактах. Многие пожертвования незнакомых людей из разных уголков планеты в прямом смысле слова спасали: помогали лечиться, продолжать жить», – сообщила ТАСС представитель комитета «Матери Беслана» Рита Сидакова.

«Именно поэтому мы всегда стараемся быть рядом с теми, кто пострадал в терактах. И раз ЕСПЧ посчитал необходимым назначить выплаты пострадавшим, мы готовы помочь жертвам теракта в Санкт-Петербурге», – добавила она.

Сидакова отметила, что заявители в ЕСПЧ не просили денежной компенсации, и самым главным было признание нарушенных прав.

Накануне стало известно, что Европейский суд по правам человека присудил почти три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году.

Суд согласился с мнением заявителей, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд также установил, что у российских властей была информация о готовящемся теракте, но они не приняли достаточных мер к минимизации риска.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов, невозможно согласиться с такой формулировкой».

«Такие формулировки для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми», — заявил Дмитрий Песков.

В свою очередь, Минюст пообещал обжаловать решение ЕСПЧ в течение трех месяцев. В ведомстве считают, что вердикт показал «недостаточно глубокий подход» судей к изучению причин и обстоятельств трагедии в Беслане.

Средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тысяч человек – школьники, их родители и учителя, – оказались в заложниках. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе более 180 детей. Еще несколько человек скончались в последующие годы от полученных во время теракта травм.

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