МЧС доставит 40 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от тайфуна во Вьетнаме

Самолет Ил-76 МЧС России доставит во Вьетнам 40 тонн гуманитарных грузов, среди которых палатки, продукты питания и переносные источники электропитания. Помимо этого глава России поручил передать пострадавшим $5 млн, сообщает Interfax.
Президент провел оперативное совещание по поводу ситуации во Вьетнаме с председателем правительства Дмитрием Медведевым, главой МЧС Владимиром Пучковым и министром финансов Антоном Силуановым.
Тайфун “Дамри”, обрушившийся на центральную часть Вьетнама в минувшие выходые, был признан сильнейшим по нанесенному ущербу за последние 20 лет. Из зоны бедствия эвакуировано около 40 тыс. человек, около 80 тыс. строений получили повреждения. По официальным данным, 61 человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести.