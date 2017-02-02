МЧС подготовило противопожарные правила для церквей

2 февраля. ПРАВМИР. МЧС России подготовило правила пожарной безопасности для религиозных объектов. Правила согласованы с Русской православной церковью.

В церковных помещениях появятся огнетушители, а в комнатах охраны обязательно будут телефоны. Без специальной защиты в молельном зале разрешат хранить не больше 5 литров лампадного масла, пишет газета «Известия».

Правила пожарной безопасности в религиозных объектах включены в проект постановления правительства, дополняющего правила противопожарного режима в России.

До 2012 года в российских правилах пожарной безопасности был раздел о культовых сооружениях, но затем вступили в силу новые правила, где о церквях ничего не говорилось.

Под регулирование подпадают не только храмы, но и дома для паломников, монастырские сооружения, центры религиозного обучения, уточнила руководитель юридической службы Московской патриархии инокиня Ксения (Чернега).

Новые нормы, такие, как необходимость устанавливать подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем на негорючие основания, будут распространяться лишь на объекты, построенные после их вступления в силу.