МЧС предупредило о надвигающейся на Москву буре

31 мая. ПРАВМИР. МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся на Москву грозе с порывами ветра до 24 метров в секунду.

«По прогнозу ФГБУ «Центральное УГМС» в Москве ночью 1 июня 2017 года облачно, дождь, местами сильный. Гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами до 24 м/с. Днем местами порывы ветра сохранятся 15-20 м/с», – говорится в сообщении ГУ МЧС.

Спасатели предупредили о возможном падении деревьев, повреждении слабо укрепленных рекламных конструкций и линий электропередач.

15 человек стали жертвами урагана, который обрушился на Москву в минувший понедельник. Более 200 человек пострадали.

Катаклизм в очередной раз выявил несовершенство системы информирования горожан о чрезвычайных событиях. Многие москвичи жаловались, что не получили СМС-оповещение о неблагоприятной погоде. Сотовые операторы переложили ответственность на МЧС, в МЧС заявили, что полученный там прогноз погоды не предполагал необходимости экстренных оповещений. В свою очередь, в Гидрометцентре сообщили, что спрогнозировали ураган точно.