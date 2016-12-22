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МЧС РФ доставило гуманитарную помощь и новогодние подарки на Донбасс

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22 декабря. ПРАВМИР. Автомобили гуманитарной колонны МЧС России привезли Донецкую и Луганскую области Украины более 400 тонн продуктов питания, медикаментов, новогодних подарков и предметов первой необходимости.
МЧС РФ доставило гуманитарную помощь и новогодние подарки на Донбасс
Фото: РИА Новости. Виталий Белоусов

Как сообщает пресс-служба спасателей, все машины гуманитарной колонны были досмотрены на пунктах пропуска на соответствие груза. Это, напомним, 59 гуманитарный конвой из России на восток Украины.

Сегодня на складах проводится разгрузка. Весь груз распределен между населением Донбасса. При разгрузке присутствуют представители органов местного самоуправления, которые в дальнейшем распределят гуманитарную помощь по социально-значимым объектам.

По окончании разгрузки все автомобили направятся обратно в Ростовскую область.

В ноябре, напомним, Винницкая епархия собрала 17 тонн гуманитарного груза для жителей востока Украины. Продукты питания, одежда, предметы личной гигиены, и игрушки, собранные в приходах Винницы и Винницкого района, были переданы в детские дома городов Авдеевка и Часов Яр, а также Дом милосердия при храме Чуда Архистратига Божия Михаила села Новомихайловка Марьинского района. 35 пожилых людей, среди которых большинство лежачих больных, поблагодарили за оказанную помощь жителей Винницы и всех неравнодушных украинцев. За два с половиной года, в течение которых священники Винницкой епархии Алексей Волков и Анатолий Кузнецов осуществляют гуманитарные волонтерские рейсы в зону АТО, эта поездка была самой масштабной по количеству доставленной помощи.

Ранее продуктовые наборы и новогодние подарки жителям Донбасса подготовил и Штаб местного предпринимателя Рината Ахметова. По данным агентства «Обозреватель», их уже успели получить более 140 тысяч человек. Всего для жителей Донбасса подготовлено 560 тысяч новогодних наборов.

Кроме того, предрождественскую помощь пострадавшим от войны на Донбассе оказывает Римско-Католическая Церковь. В апреле во всех католических храмах Европы прошел сбор средств для пострадавших от войны, вне зависимости от религиозной, этнической принадлежности или политических взглядов. Позже понтифик пожертвовал из личного фонда 5 млн евро на эти цели. Общая сумма помощи составила порядка 10 млн евро. На эти деньги будут закуплены продукты питания, медикаменты, часть пойдет на восстановление жилья, организацию отопления, реабилитацию.

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