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МЧС: удалось не допустить ухудшения обстановки в Эльбрусе, где сошел сель (видео)

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2 сентября. ПРАВМИР. МЧС сообщило о недопущении ухудшения обстановки в Кабардино-Балкарии за минувшую ночь.
МЧС: удалось не допустить ухудшения обстановки в Эльбрусе, где сошел сель (видео)

«За минувшие сутки проведено значительное наращивание группировки сил МЧС России в зоне ЧС», – цитирует РИА Новости начальника ГУ МЧС России по региону Вячеслава Борисова.

По его словам, на место ЧП прибыли спасатели из Северной Осетии и Адыгеи, центра «Лидер», готова авиация МЧС. Спасатели ожидают улучшения погоды, чтобы продолжить эвакуацию отдыхающих из поселка Терскол в поселок Тырнауз. Также в субботу продолжат восстанавливать дорожное полотно.

Ранее сообщалось, что в результате схода селя более 500 туристов из 14 стран оказались заблокированы в районе населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Было повреждено более трех километров дорожного полотна федеральной автодороги. Три человека пропали без вести.

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