Медбрат из Германии обвиняется в убийстве почти 90 пациентов

30 августа. ПРАВМИР. Бывшему санитару из Германии Нильсу Х. вменяют в вину убийство 84 пациентов.

В 2015 году мужчина был осужден пожизненно по делу о двойном убийстве, попытке убийства трех человек и в нанесении повреждений, опасных для жизни еще одному больному, сообщает DW.

Мужчина, который в течение нескольких (2003 – 2005 годы) лет работал в двух клиниках в Нижней Саксонии, вводил больным смертельные дозы препарата. По его собственному признанию, он делал это для того, чтобы потом спасти своих жертв и выглядеть героем в глазах своих коллег и родных пациентов.

После обвинительного приговора в 2015 году следствие продолжилось. Были эксгумированы сотни трупов, по поводу которых у следствия были вопросы.

Следственная группа заявила о доказательствах 37 убийств в клинике в Дельменхорсте и еще по меньшей мере шести в больнице Ольденбурга. Еще в 41 случае следствие ожидает результатов токсикологических экспертиз. Всего проверяется более 200 подозрительных случаев гибели пациентов.

Часть загадочный смертей расследовано не будет никогда, поскольку тела умерших больных были кремированы и по ним невозможно сделать экспертизу.

Уже сейчас эксперты говорят о самой крупной серии убийств за всю послевоенную историю Германии.