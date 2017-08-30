Медбрат из Германии обвиняется в убийстве почти 90 пациентов

В 2015 году мужчина был осужден пожизненно по делу о двойном убийстве, попытке убийства трех человек и в нанесении повреждений, опасных для жизни еще одному больному, сообщает DW.
Мужчина, который в течение нескольких (2003 – 2005 годы) лет работал в двух клиниках в Нижней Саксонии, вводил больным смертельные дозы препарата. По его собственному признанию, он делал это для того, чтобы потом спасти своих жертв и выглядеть героем в глазах своих коллег и родных пациентов.
После обвинительного приговора в 2015 году следствие продолжилось. Были эксгумированы сотни трупов, по поводу которых у следствия были вопросы.
Следственная группа заявила о доказательствах 37 убийств в клинике в Дельменхорсте и еще по меньшей мере шести в больнице Ольденбурга. Еще в 41 случае следствие ожидает результатов токсикологических экспертиз. Всего проверяется более 200 подозрительных случаев гибели пациентов.
Часть загадочный смертей расследовано не будет никогда, поскольку тела умерших больных были кремированы и по ним невозможно сделать экспертизу.
Уже сейчас эксперты говорят о самой крупной серии убийств за всю послевоенную историю Германии.