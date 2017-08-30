О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Медбрат из Германии обвиняется в убийстве почти 90 пациентов

|
30 августа. ПРАВМИР. Бывшему санитару из Германии Нильсу Х. вменяют в вину убийство 84 пациентов.
Медбрат из Германии обвиняется в убийстве почти 90 пациентов

В 2015 году мужчина был осужден пожизненно по делу о двойном убийстве, попытке убийства трех человек и в нанесении повреждений, опасных для жизни еще одному больному, сообщает DW.

Мужчина, который в течение нескольких (2003 – 2005 годы) лет работал в двух клиниках в Нижней Саксонии, вводил больным смертельные дозы препарата. По его собственному признанию, он делал это для того, чтобы потом спасти своих жертв и выглядеть героем в глазах своих коллег и родных пациентов.

После обвинительного приговора в 2015 году следствие продолжилось. Были эксгумированы сотни трупов, по поводу которых у следствия были вопросы.

Следственная группа заявила о доказательствах 37 убийств в клинике в Дельменхорсте и еще по меньшей мере шести в больнице Ольденбурга. Еще в 41 случае следствие ожидает результатов токсикологических экспертиз. Всего проверяется более 200 подозрительных случаев гибели пациентов.

Часть загадочный смертей расследовано не будет никогда, поскольку тела умерших больных были кремированы и по ним невозможно сделать экспертизу.

Уже сейчас эксперты говорят о самой крупной серии убийств за всю послевоенную историю Германии.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Если верить прессе, у пациентки было 50 зубов
Если верить прессе, у пациентки было 50 зубов
Эмиль Агаджанян

Стоматолог Эмиль Агаджанян о том, стоит ли верить прессе, пишущей о зубных врачах

Балетмейстер Мариинского театра скончался на приеме у стоматолога
Балетмейстер Мариинского театра скончался на приеме у стоматолога
Новостная служба "Православие и мир"

Артист собирался удалить зубы и установить имплантаты, однако не вышел из медикаментозного сна

“Девочка умерла после визита к стоматологу” – что произошло на самом деле?
“Девочка умерла после визита к стоматологу” – что произошло на самом деле?
Мария Строганова

В смерти ребенка виновата вся система здравоохранения. Но ее привлечь нельзя

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
93% собрано / 90923.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
91% собрано / 25800 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Минобрнауки: Дети должны сдавать сотовые телефоны перед уроком
Новостная служба "Православие и мир"

О чем говорила министр образования на Общероссийском родительском собрании

"
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Новостная служба "Православие и мир"

Программа будет выходить в эфир утром в воскресенье

"
Верховный суд отказал Ростовской епархии в передаче Атаманского дворца
Новостная служба "Православие и мир"

Решение о передаче в управление РПЦ здания Старочеркасского музея-заповедника было принято в 2015 году

Все статьи автора
Статьи Дня
Ольга Демичева: Врача, не способного на сострадание, нужно отстранять от работы
Ксения Кнорре Дмитриева

Когда вам намекают, что бабушка достаточно пожила, и отказываются лечить

Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом
Ирина Якушева

Разрушаем стереотипы о ВИЧ-диссидентах в рясах

Почему родители испытывают страх перед 1 сентября
Дарья Рощеня

17 советов, как обратить фобии на пользу всей семье

самое читаемое

Учителю не нужны 30 букетов в ведрах и тазах59,784

Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение14,875

Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам10,511

За что Христос упрекнул Богородицу8,272

Дети и цветы – почему вместо, а не вместе?7,359

Вы тоже смертны – памятка молодым врачам7,312

Экспертиза в Германии показала отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика»6,658

Что происходило в сердце Богородицы6,182

Какие слезы сделают для нас ближе мир Христов4,862

7 вещей, которые сделают любое утро перед школой позитивным4,514

лучшие авторы

Настя Дмитриева74,536

Новостная служба25,560

Дарья Рощеня11,432

Протоиерей Игорь Прекуп8,272

Алексей Газарян7,353

Ольга Демичева7,289

Протоиерей Алексий Иродов6,177

Ирина Якушева4,905

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)4,861

Иеромонах Димитрий (Першин)4,067

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть