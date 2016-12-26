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Какого числа Медовый спас в 2017 году?

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Вы хотите узнать про Медовый спас 2017 года? Какого он числа и какие ограничения в пище требуется соблюдать? Тогда прочитайте нашу познавательную статью!

Когда же Медовый спас в 2017 году?

Знаменателен день 14 (1) августа, столько в нём всего «уместилось»: и торжество Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, и празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, и память мучеников Маккавейских, и начало Успенского поста.

Но общее, «простецкое» название это дня – Медовый Спас.

Само название «Спас»» указывает на то, что все помянутые события, так или иначе связаны со Спасителем мира, Господом Иисусом Христом и напоминают нам о необходимости веры в Него и упования на Его милость. Но Спасителем может назвать Господа только тот, кто осознаёт своё положение, как опасное, гибельное. И если мы это своё подлинное положение забываем, то нам его помогают осмыслить драматические события и обстоятельства, превосходящие наши силы и грозящие нам многими лишениями и даже самой смертью.

Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня был установлен в Византии в IX веке. В августе, когда из-за жары и недостатка чистой воды начинались опасные эпидемии, принято было износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней, призывая на помощь силу Распятого и Воскресшего Господа Иисуса Христа.

Медовы Спас

Кажется, в нынешних обстоятельствах небывалой жары, засухи, и опустошительных пожаров… в обстоятельствах чрезвычайных и, очевидно, попущенных Богом для нашего вразумления, самое время и нам явить свою веру и упование на силу Божию. Вообще природные катаклизмы позволяют человеку почувствовать своё реальное положение перед лицом стихии, которая служит лишь напоминанием о Властителе всех стихий, о Творце, без которого человек «не может творити ничесоже».

«Кого Бог любит, того наказывает», – эти слова Священного Писания вполне применимы и к нынешней ситуации. Но как эти слова понимать, как увидеть любовь в приключающихся скорбях и напастях? Любовь проявляется в том, что Господь даёт нам шанс пока не поздно задуматься о главном: о вечной душе, о цели её существования, о необходимости строить свою жизнь сообразно с Божьим замыслом о мире и человеке. Ведь после смерти поздно будет предпринимать попытки хоть что-то исправить. Вот и получается, что наказание – это очевидный дар, отеческое напоминание о необходимости переосмысления, преображения жизни.

Изнесение Честных древ для нас это не только обряд поклонения  животворящему Кресту, не только проявления благоговения, но и повод исповедовать свою немощь перед величием и сложностью этого мира, в котором человек без Божьей помощи подобен пылинке в ураганном вихре.

Мы вспоминаем Того, чьей силой орудие казни сделалось древом жизни для верующего. И тогда пожары, засуха, жара – орудия казни Господней, – могут сделаться для нас источником жизни, покаянного осмысления суетности этого мира, осознания высшего призвания души, могут стать для нас началом реального обращения к Богу.

Второе событие, вспоминаемое сегодня, совершилось в 1158 году. Тогда в один день, но в разных местах император византийский Мануил и русский князь Андрей Боголюбский со своими войсками силою не столько оружия, сколько горячей веры и упования на Бога, одержали победу над врагами своего Отечества: император Мануил над сарацинами, а князь Андрей над волжскими болгарами. Тогда, в ознаменование высшей, небесной помощи и спасения, от полковых хоругвей, крестов и икон Спасителя и Божьей Матери изошёл яркий свет, причём как среди ромейский войск, так и в русском стане. В память об этом событии греческим и русским священноначалием согласно было установлено Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Медовый Спас число

Ну и третья история дня – это память о святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые силой веры преодолели соблазн вероотступничества и, претерпев кратковременное мучение, сподобились спасения и вечной блаженной жизни в Царствии Божьем.

Медовый Спас какое число

К этому дню, когда мы вспоминаем и чтим означенные события, приурочено и начало Успенского поста. Пост этот двухнедельный и строгий подготавливает нас к празднованию Успения Пречистой Владычицы Богородицы 28 (15) августа. Жизнь Пречистой Владычицы была полна невзгод и лишений, ей суждено было перенести муку матери, видящей мучения распятого Сына и не только Сына, а предвечного Бога, безгрешным своим человеческим естеством страдающего невинно за грехи всего мира. Конечно эта боль, эти страдания Голгофского предстояния были главной скорбью Пречистой владычицы в её земной жизни. И воспоминания этого события снова возводит нас к трепетному созерцанию непостижимой тайны искупительной Крестной Жертвы Спасителя, Жертвы, преобразившей орудие смерти в животворящее победоносное Древо Креста Господня. Само Успение Пресвятой Богородицы осознаётся христианами как праздник разрешения от многотрудных уз земной жизни, праздник полного воссоединения Пречистой Матери со Своим Возлюбленным Сыном. Но период, предшествовавший этому торжеству, был полон житейских горестей, скорбей тем больших, чем большую праведность являла Пресвятая Богородица. В напоминание о скорби пречистой Матери, о необходимости воздержанной и строгой жизни и установлен этот пост.

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Успение Пресвятой Богородицы

Но почему же в народе этот праздник называют именно Медовым Спасом?

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Медовый спас

К этому времени поспевает мёд нового сбора и это конечно дар Божий, вот почему принято сбор приносить для освящения в храм, благодаря Бога и вкушая мёд уже не просто как лакомство, а как явственное, ощутимое воплощение Божьей благодати, милости к нам, достойным «всякого осуждения и муки». В этот же день по давней традиции совершается малое освящение воды, лекарственных трав и мака.

Вы прочитали статью Медовый Спас 2017 года: какого числа? Читайте также:
Медовый Спас и Успенский пост

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