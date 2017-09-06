Медведев сменил главу Росгидромета

6 сентября. ПРАВМИР. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Максима Яковенко новым руководителем Росгидромета, ранее он занимал должность замглавы ведомства.

«Назначить Яковенко Максима Евгеньевича руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина России.

Другим распоряжением премьер-министр освободил от занимаемой должности Александра Фролова в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

В конце августа Росгидромет подвергся критике со стороны официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, который, согласно данным СМИ, призвал главу Минприроды Сергея Донского провести «работу над ошибками» Росгидромета, в частности, повысить точность прогноза опасных природных явлений. По словам Куренного, неточный прогноз стал одной из причин катастрофических последствий непогоды 29 мая в Москве и Московской области.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган, пострадали около 200 человек. Число погибших от разгула стихии в Москве достигло 12 человек, в Подмосковье от урагана погибли 6 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

В свою очередь Росгидромет опроверг информацию, что служба сделала неточный прогноз, который привел к катастрофическим последствиям в Москве и отметил, что считает недопустимым опубликование сведений, основанных на непроверенных данных.