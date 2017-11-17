Мексика благодарна России за помощь пострадавшим от землетрясений   

Слова благодарности «от лица всего мексиканского народа» Касо озвучил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
“…Гуманитарную помощь стала очень важным подспорьем для нашего народа после землетрясений, которые произошли в сентябре. Эта помощь навсегда останется в нашем сердце», – отметил Луис Видегарай Касо.
Два мощных землетрясения произошли в Мексике в начале осени 2017 года. В 5 штатах страны в результате катаклизма погибли более 300 человек, пострадали более 2000 жителей, обрушились множество зданий.
Борт МЧС доставил пострадавшим мексиканцам 35 тонн гуманитарного груза.
В городе Непантла де Сор Хуана Инес де ла Крус настоятель православного храма, отец Кирилл, после землетрясения проводил службы под открытым небом, поскольку из-за угрозы обрушения его храм был закрыт. Местная русская община собирает средства на восстановление церкви.