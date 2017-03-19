Мемориал в виде упавшей птицы открыт в годовщину авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

19 марта. ПРАВМИР. Мемориал в память о погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании Flydubai открыт перед аэропортом в Ростове-на-Дону в годовщину трагедии.

«Прошел ровно год с той страшной трагедии. Сегодня мы открываем памятный знак, позвольте выразить слова соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе. Пусть этот памятный знак символизирует их души, которые навсегда останутся в наших сердцах», — сказал министр транспорта РФ Максим Соколов, присутствующий на открытии памятного знака, его цитирует РИА Новости.

Памятный знак установлен в сквере перед аэропортом Ростова-на-Дону. Рядом с мемориальной доской установили отлитое из бронзы изваяние упавшей птицы — она символизирует души погибших в авиакатастрофе людей, связь земли и неба. На мемориале выбиты фамилии погибших в авиакатастрофе пассажиров. Автор композиции – заслуженный художник России Анатолий Скнарин.

Церемонию открытия мемориала посетил Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сообщает пресс-служба Ростовской епархии.

«Мы собрались сегодня, чтобы еще раз молитвенно вспомнить наших близких и родных людей, которых Господь призвал к Себе. Каждый раз, устанавливая какой-то памятный знак, мы говорим себе, что делаем это для того, чтобы помнили. Я не думаю, что для того, чтобы помнили, есть необходимость открывать памятники для тех людей, кто потерял своих близких. Они и так всегда будут помнить», – сказал глава Донской митрополии, обращаясь к присутствующим.

«Может быть, этот памятник нужен тем, кто несет определенную ответственность за жизни других людей, кто отправляет в рейсы самолеты, кто их ремонтирует, садится за штурвал. И, конечно, никакой памятник, какой бы он ни был красоты и величия, никогда не заменит в нашем сердце жизни и присутствие наших близких и дорогих людей», – добавил митрополит Меркурий.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших. Затем митрополит совершил заупокойную литию по погибшим в авиакатастрофе.

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Авиакатастрофу расследует Межгосударственный авиационный комитет. Окончательный отчет о расследовании еще не обнародован.